【企業盈警】眾安在綫（６０６０）料年度淨虧損增加不少於７５％

《經濟通通訊社２４日專訊》眾安在綫（０６０６０）發盈警，預期集團於截至去年１２月

底止年度可能錄得淨虧損增加不少於７５％，而截至２０１７年年度則錄得淨虧損約９﹒９６４

億元人民幣。

眾安在綫表示，導致淨虧損的預期增長主要因素為承保虧損隨著保費收入同比快速增長約

８８％而增加；投資收益由於市場疲軟而減少；其他開支增加，主要由於公司持續投資於研發活

動及的國際業務產生的營運前開支。（ｋｙ）

