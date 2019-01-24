【本港樓市】信置「逸瓏灣８」加推１１８伙，最快下周初開售

《經濟通通訊社２４日專訊》信和置業（０００８３）營業部聯席董事田兆源表示，大埔白

石角「逸瓏灣８」昨日上載最新價單第４號，加推１１８伙，最快下周初開售。

價單第４號扣除２０﹒５％最高折扣優惠後，單位入場售價為６１３﹒４２萬元。該價單除

包括１８伙特色單位，亦首次推出３房１套加工作間加儲物室單位及４房１套加工作間單位。

（ｋｙ）

