《經濟通通訊社２４日專訊》信和置業（０００８３）營業部聯席董事田兆源表示，大埔白
石角「逸瓏灣８」昨日上載最新價單第４號，加推１１８伙，最快下周初開售。
價單第４號扣除２０﹒５％最高折扣優惠後，單位入場售價為６１３﹒４２萬元。該價單除
包括１８伙特色單位，亦首次推出３房１套加工作間加儲物室單位及４房１套加工作間單位。
（ｋｙ）
24/01/2019 18:07
【本港樓市】信置「逸瓏灣８」加推１１８伙，最快下周初開售
《經濟通通訊社２４日專訊》信和置業（０００８３）營業部聯席董事田兆源表示，大埔白
石角「逸瓏灣８」昨日上載最新價單第４號，加推１１８伙，最快下周初開售。
價單第４號扣除２０﹒５％最高折扣優惠後，單位入場售價為６１３﹒４２萬元。該價單除
包括１８伙特色單位，亦首次推出３房１套加工作間加儲物室單位及４房１套加工作間單位。
（ｋｙ）
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