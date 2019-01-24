《小傳日記》二萬七關攻防戰，好友心驚又膽顫！

《小傳日記》道指隔晚（２３日）高收１７１點，香江今朝（２４日）跟隨花旗國高開６７

點後，大市一度倒跌１１９點，兼低見２６８８９點，其後由跌轉升，最終埋單收升１１２點或

近半巴仙，報２７１２０點以全日最高位收市，二萬七再次失而復得，成交金額８０１﹒７２億

銀增加３巴仙。

國貨佬指數報１０６９１，升約半巴仙或升５９點。滬指報２５９１，升１０點，升幅亦近

半巴仙，成交１３１５﹒７５億元人仔。

大隻藍戰士今日個別發展，生發發（００３８８）無升跌，報２４０﹒２銀。ＡＩＡ

（０１２９９）微跌唔夠半巴仙，報６８﹒３銀。祖國移動（００９４１）走高超過１巴仙，報

８２﹒３５銀。

母企吉利集團收購混能車系統公司科力遠昨超過一成嘅股權，囝囝吉利汽車（００１７５）

今日好叻，全日升４巴仙，報１２﹒７４銀，喺表現最好嘅藍戰士。微信部分功能嘅故障已經獲

得修復，可憐豬ＱＱ（００７００）今日都要跌近１巴仙，報３３０﹒２銀，喺表現最差嘅藍戰

士，不過收市後，國家新聞出版廣電總局公布，國產網絡遊戲第四批版號下發，ＱＱ嘅《折扇》

和《榫接卯和》兩款遊戲獲批，睇下ＱＱ聽日（２５日）可唔可以嚟個ｈａｐｐｙ

ｆｒｉｄａｙ。



＊三桶油上揚中海油勢強，油服佬大勝中海油服勁＊



國際油價微跌，不過「三桶油」今日就反彈，中海油（００８８３）上日（２３日）舉行戰

略展望表示，今年淨產量目標為４﹒８億至４﹒９億桶油當量，又話有信心達成產量目標，全日

當然有得走高，全日有超過１巴仙袋袋平安，報１２﹒８銀。中石油（００８５７）亦揚１巴仙

，報４﹒９５銀。中石化（００３８６）跟升２巴仙，報６﹒２５銀。

油服佬同受缸友捧高高，中海油服（０２８８３）抽高近８巴仙，報７﹒６７銀。巨濤海洋

油服（０３３０３）升近４巴仙，報０﹒８１銀。安東油服（０３３３７）跟漲７巴仙，報

０﹒９銀。宏華集團（００１９６）揚近一成，報０﹒５１銀。華油能源（０１２５１）爬高逾

半成，報０﹒４９５銀。



＊篤定唔加息收租佬進擊，錢莊亦唔驚渣打續標青＊



大家近日焦點似乎集中喺中美貿易談判上，不過，下星期亦有花旗國聯儲局議息會議。「孖

屐」幾乎預期唔會加息，一眾高息股仲唔開心到彈起咩！領展（００８２３）今日又創過新高，

見過８３﹒５銀，收市就報８１﹒５４銀，彈近１巴仙。恆隆地產（００１０１）獲麥格理睇好

，評級由「中性」調高至「跑贏大市」，「他屐」亦提高逾一成一，至到２０﹒５９銀，刺激股

價創過５個月新高，見１６﹒２８銀，收報１６﹒２４銀，走高逾１巴仙。另外，新地

（０００１６）以１１３億銀投得最新啟德地皮，成交價符合「孖屐」預期，股價亦揚近１巴仙

，報１２６﹒３銀。

雖然聯儲局今個月好大機會唔加息，但香江錢莊就未見有太大影響。渣打（０２８８８）過

去四日都有得升，今日更加明顯見資金吸納，盤中高見６４﹒３銀，創近４個月高，收報

６４﹒２銀，漲逾２巴仙。大象（００００５）揚近１巴仙，報６５﹒３銀。小象

（０００１１）向上不足半巴仙，報１７７﹒８銀。大新金融（００４４０）急彈近７巴仙，收

４１﹒１５銀。大新錢莊（０２３５６）亦漲近３巴仙收１４﹒９６銀。



＊科創板綠燈券商佬開心，招行業績佳帶挈內銀乖＊



國家主席習大大噚日（２３日）為科創板試點註冊方案開綠燈，有神州機構分析估計，細則

將會喺兩會後出台，而首批科創板公司最快在第二季推出。初步預計，今年科創板上市企業會有

１５０家左右，募資規模達５００億至１０００億人仔。開多個板，對券商股百利而無一害，佢

地當然拍手叫好！華泰六八八六（０６８８６）彈逾３巴仙，報１３﹒９６銀。海通證券

（０６８３７）走高近３巴仙，報８﹒５９銀。龍頭中信証券（０６０３０）亦收升近２巴仙，

報１５﹒４４銀。

招行（０３９６８）公布去年淨利潤升近一成半，至８０５﹒６億銀，帶動股價今日一度上

返３２銀樓上，創一個月高，收市升勢回順，報３１﹒８５銀，揚逾１巴仙。四大祖國錢莊亦全

線向上，農行（０１２８８）領漲，上升逾１巴仙，報３﹒６銀。其他錢莊就升約半巴仙，建行

（００９３９）收６﹒７銀，工行（０１３９８）報５﹒８４銀，中行（０３９８８）報

２﹒０２銀。請請！



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