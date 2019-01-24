吉利尾市發力，港股收２７１２０升１１２點，成交近８０２億元

《經濟通通訊社２４日專訊》港股於二萬七關口好淡爭持，市場持觀望態度，主要由於投資

者對美國停擺存在憂慮，但隔晚道指高收逾百點，亞洲股市今早普遍高開高走。港股今早跟隨高

開不足百點，但二萬七點仍存在整固壓力，並曾一度倒跌１１８點，低見２５８８９點。重磅股

騰訊（００７００）回吐，主要由於旗下未出現於最新一批遊戲版號名單之中；但本地地產股見

落鑊，市場預料聯儲局本月議息會維持息口不變。尾市吉利汽車（００１７５）發力撐起，最終

恆指收報２７１２０點，升１１２點或０﹒４２％，成交額８０１﹒７２億元。國企指數收報

１０６９１點，升５９點或０﹒５６％。

Ａ股方面則向好發展，上證指數收報２５９１點，升１０點或０﹒４１％；深證收報

７５７３點，升４９點或０﹒６６％。兩市合共成交３００５﹒８３億元。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒５４％，報６５﹒３元；港交所（００３８８）

無升跌，報２４０﹒２元；騰訊跌０﹒９％，報３３０﹒２元；中移動（００９４１）升

１﹒２９％，報８２﹒３５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒２２％，報６８﹒３元。



＊金沙業績倒退拖累股價，華為「天罡」撐起晶片股＊



金沙（０１９２８）第四季總收入淨額２２﹒５億美元上升約９％，但淨盈利為４﹒６５億

美元跌約１１％，股價一度跌約３％，收跌０﹒２８％，報３５﹒５５元。另外，霍氏基金等與

二房長女何超瓊合共控制澳博（００８８０）控股股東澳娛逾五成股份，外界分析對其續賭牌再

充滿信心，澳博今日急升８﹒１９％報７﹒７９元，信德集團（００２４２）亦升５﹒０２％報

２﹒７２元。新濠國際（００２００）升０﹒９２％，報１７﹒５４元。永利澳門

（０１１２８）跌０﹒５６％，報１７﹒６元。美高梅中國（０２２８２）跌０﹒８８％，報

１３﹒５元。銀河娛樂（０００２７）微跌０﹒４１％，報４９元。

內地手機龍頭華為推出晶片「天罡」，晶片股普遍上揚，中芯國際（００９８１）升

７﹒２８％，報７﹒３７元；華虹半導體（０１３４７）升６﹒４２％，報１６﹒５８元。

內地科創版試點註冊方案開綠燈，內地機構人士預計上半年科創板推出的概率很大，一些大

券商已經儲備了不少相關企業。中資券商股今日表現造好，國聯證券（０１４５６）升

２﹒１６％，報１﹒８９元；廣發証券（０１７７６）漲３﹒０２％，報１１﹒６元；中信証券

（０６０３０）升１﹒９８％，報１５﹒４４元；華泰六八八六（０６８８６）抽高

３﹒４１％，報１３﹒９６元；海通證券（０６８３７）升２﹒５１％，報８﹒５９元。



＊吉利受捧母企購混能車公司，油價回落航空股上升＊



歐盟試圖繞過美國對伊朗的制裁進行貿易，美國汽油價格下跌，惟本港油服股造好，其中，

中石化油服（０１０３３）升３﹒１３％，報０﹒６６元；中海油服（０２８８３）漲

７﹒７２％，報７﹒６７元；安東油服（０３３３７）亦升７﹒１４％，報０﹒９元。

油價急跌則令中資航空股表現造好，預料春節前後航空需求強勁，其中包括東航

（００６７０）升１﹒９３％，報４﹒７６元；國航（００７５３）升２﹒５８％，報７﹒５６

元；南航（０１０５５）升１﹒５２％，報５﹒３３元；中銀航空租賃（０２５８８）升

０﹒９６％，報６３﹒３元。

吉利汽車母企浙江吉利集團收購科力遠（滬：６００４７８）旗下混能車系統公司

（ＣＨＳ公司）逾一成股權，消息刺激股價抽高４﹒０８％，報１２﹒７４元。其他車股方面，

比亞迪股份（０１２１１）升１﹒９９％，報４６﹒２元。華晨中國（０１１１４）升

３﹒２％，報７﹒１元。長城汽車（０２３３３）升０﹒３８％，報５﹒３４元。廣汽集團

（０２２３８）升２﹒２５％，報８﹒６３元。（ｕｌ）

