政府宣布全港幼稚園及幼兒中心周六起提早放農曆年假

《經濟通通訊社２４日專訊》政府宣布，全港幼稚園及幼兒中心將於周六（２６日）起提早

放農曆年假。

食物及衛生局局長陳肇始表示，今早召開跨部門會議，審視最新流感情況，在考慮多個因素

、流感監測數字、幼稚園及幼兒中心爆發流感情況，以及幼童感染的嚴重個案等因素後，決定讓

幼稚園及幼兒中心提早放農曆新年假。她相信，有關決定可有助紓緩流感在幼稚園及幼兒中心繼

續傳播，亦有足夠時間讓校方及家長作準備。（ｃｗ）

