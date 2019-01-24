【高鐵開通】高鐵日均客量５﹒２萬，農曆新年間將增列車至９５對

《經濟通通訊社２４日專訊》港鐵車務總監劉天成表示，高鐵香港段開通首１００天有超過

５２０萬人次乘搭，平均每日載客量約為５﹒２萬人次，港鐵會在農曆新年、即１月３１日至２

月１１日期間，由每日８３對列車增加至９５對，增加的列車均是短途班次，部分班次的車票已

售罄，相信在年廿八（２月２日）的客量可能較高，港鐵會加派人手。（ｃｗ）

