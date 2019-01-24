【駐京專電】習近平主持深改委會議，要求繼續打硬仗啃硬骨頭

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家主席習近平２３日下午主持召開中央

全面深化改革委員會第六次會議，提出要對標到２０２０年在重要領域和關鍵環節改革上取得決

定性成果，繼續打硬仗，啃硬骨頭，確保幹一件成一件，為全面完成黨的十八屆三中全會部署的

改革任務打下決定性基礎。

會議審議通過《在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制總體實施方案》、《關於在上海

證券交易所設立科創板並試點註冊制的實施意見》、《關於鼓勵引導人才向艱苦邊遠地區和基層

一線流動的意見》、《國家生態文明試驗區（海南）實施方案》等多項文件。



＊創新自然保護地管理體制機制，推進政法領域改革＊



會議強調，創新自然保護地管理體制機制，把具有國家代表性的重要自然生態系統納入國家

公園體系，實行嚴格保護，形成以國家公園為主體、自然保護區為基礎、各類自然公園為補充的

自然保護地管理體系。

會議指出，推進政法領域改革，要堅持黨的絕對領導，優化政法機關職權配置，深化司法體

制綜合配套改革，全面落實司法責任制，深化訴訟制度改革，完善維護安全穩定工作機制，構建

普惠均等、便民利民的政法公共服務體系，推動科技創新成果同政法工作深度融合。



＊統一國土空間規劃，支持海南建生態文明試驗區＊



會議指出，將主體功能區規劃、土地利用規劃、城鄉規劃等空間規劃融合為統一的國土空間

規劃，實現「多規合一」。要科學布局生產空間、生活空間、生態空間，體現戰略性、提高科學

性、加強協調性，強化規劃權威，改進規劃審批，健全用途管制，監督規劃實施，強化國土空間

規劃對各專項規劃的指導約束作用。

會議強調，綠色技術創新是綠色發展的重要動力，是打好污染防治攻堅戰、推進生態文明建

設、促進高質量發展的重要支撐。。

支持海南建設國家生態文明試驗區，開展海南熱帶雨林國家公園體制試點，目的是要牢固樹

立和全面踐行綠水青山就是金山銀山理念，在資源環境生態條件好的地方先行先試，為全國生態

文明建設積累經驗。



＊發展素質教育，留住用好本土人才＊



會議指出，要落實立德樹人根本任務，遵循教育規律，強化教師隊伍基礎作用，圍繞凝聚人

心、完善人格、開發人力、培育人才、造福人民的工作目標，發展素質教育，把培育和踐行社會

主義核心價值觀貫穿義務教育全過程，著力在堅定理想信念、厚植愛國主義情懷、加強品德修養

、增長知識見識、培養奮斗精神、增強綜合素質上下功夫，促進學生健康成長。

會議強調，鼓勵引導人才向艱苦邊遠地區和基層一線流動，完善人才培養吸引流動和激勵保

障機制，留住用好本土人才，完善住房、就醫、社保、子女入學等保障服務政策，讓各類人才引

得進、留得住、用得好。

