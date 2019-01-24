《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中證監披露的《併購重組委２０１９年第
２次會議審核結果公告》顯示，賽騰股份（滬：６０３２８３）發行可轉換債券、股份及支付現
金購買資產獲無條件通過。作為試點首單，賽騰股份發行可轉換債券、股份及支付現金購買資產
申請從受理到過會，審核用時２２個工作日。
下一步，中證監將持續發揮市場機制作用，不斷積累發行可轉債作為支付工具的試點案例，
研究定向可轉債的發行規則，更好服務實體經濟。
24/01/2019 08:58
【駐京專電】中證監通過首例定向可轉債，積累案例盡快出台細則
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中證監披露的《併購重組委２０１９年第
２次會議審核結果公告》顯示，賽騰股份（滬：６０３２８３）發行可轉換債券、股份及支付現
金購買資產獲無條件通過。作為試點首單，賽騰股份發行可轉換債券、股份及支付現金購買資產
申請從受理到過會，審核用時２２個工作日。
下一步，中證監將持續發揮市場機制作用，不斷積累發行可轉債作為支付工具的試點案例，
研究定向可轉債的發行規則，更好服務實體經濟。
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