【駐京專電】中證監通過首例定向可轉債，積累案例盡快出台細則

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中證監披露的《併購重組委２０１９年第

２次會議審核結果公告》顯示，賽騰股份（滬：６０３２８３）發行可轉換債券、股份及支付現

金購買資產獲無條件通過。作為試點首單，賽騰股份發行可轉換債券、股份及支付現金購買資產

申請從受理到過會，審核用時２２個工作日。

下一步，中證監將持續發揮市場機制作用，不斷積累發行可轉債作為支付工具的試點案例，

研究定向可轉債的發行規則，更好服務實體經濟。

