【駐京專電】銀保監揭露險企治理七大亂象，將採取分類監管

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》銀保監公告２０１８年保險法人機構公司

治理現場評估結果，並揭露了險企在公司治理中存在的七大問題，包括當前，部分保險機構公司

治理結構不健全、內控機制薄弱，為利益輸送等風險問題的發生提供了溫床。為進一步加強保險

法人機構公司治理監管、提升保險機構公司治理有效性等。



＊銀保監揭露險企治理七大亂象＊



此次現場評估抽取了５０家保險法人機構，包括１家保險集團公司、２８家財產險及再保險

公司、２０家人身險公司和１家保險資產管理公司。從現場評估發現的問題來看，主要包括：股

東股權行為不合規、「三會一層」運作不規範、關聯交易管理不嚴格、內部審計不達標、薪酬管

理制度不完善、信息披露不充分和自我評價不客觀等七大類。

如股權代持、隱形股東等問題仍然存在，股東爭奪控制權、不當行使股東權利，股權質押、

凍結比例過高；獨立董事制度執行不力，獨董獨立性不夠；關鍵崗位長期空缺、高管人員兼職過

多；資金運用類關聯交易風控不足，未按照「層層穿透」原則對底層基礎資產進行嚴格審核；董

事盡職考核評價制度不明確，重視短期指標，忽視長期指標；已有的信息披露內部管理制度執行

不到位等。此外，還存在自我評價不客觀現象。銀保監會通報的數據顯示，在這５０家機構中，

自評分與監管評分相差比例在２５％以上的有１３家。



＊對重點關注類和不合格類機構，採取監管措施＊



銀保監會表示，將分類採取監管措施，督促參評機構抓緊對本次評估發現的公司治理問題進

行整改。對重點關注類和不合格類機構，視情況採取監管談話、印發監管意見、責令撤換公司董

事會秘書、一年內停止批准分支機構設立等監管措施。

同時，銀保監會向參與現場評估的保險機構「一對一」反饋公司治理評估結果、評估發現問

題及相關風險隱患，並要求參評機構限期完成整改。

此外，銀保監會要加強評估結果應用，根據此次公司治理監管評分，將對各機構償二代下風

險綜合評級公司治理風險項目進行分值調整。同時，將公司治理評估結果作為分支機構批設、高

管任免等行政審批事項的重要參考。

