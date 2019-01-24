【科創板】國泰君安：預計首批科創板公司最快第二季推出

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》中央全面深化改革委員會第六次會議昨日

審議通過在上交所設立科創板並試點註冊制的《總體方案》及《實施意見》。國泰君安發布研報

指，試點註冊制意味著將採用市場化定價機制，是資本市場最重要的變革，後續將推出一系列配

套制度細則確保上交所科創板註冊制盡快落地。預計配套制度細則徵求意見稿於兩會後推出，首

批科創板公司最快將於二季度推出。

