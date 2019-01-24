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24/01/2019 08:07

【達沃斯論壇】王岐山：積極進行結構性改革，靠發展解決不平衡

　　《經濟通通訊社２４日專訊》國家副主席王岐山在瑞士達沃斯論壇上發表演講時指出，解決
經濟全球化過程中出現的問題必須對症下藥。發展的不平衡要靠發展來解決。國家應當積極進行
結構性改革，把握好公平和效率之間的關係。我們只能在做大蛋糕的過程中尋求更好地切分蛋糕
的辦法，決不能停下來、就切蛋糕的辦法進行無休止的爭執。諉過於人也無助於問題解決。
　　他又指，中美經濟互利共贏，和則兩利，鬥則兩傷。自中美貿易戰以來，美國要求中國進行
經濟結構性改革，王岐山此次談及「積極進行結構性改革」是中國國家領導人公開作出有關說法
。　
　　王岐山在論壇並表示，７０年來中國取得重要成就。但全球單邊主義蔓延，國際社會須予以
高度重視，並主動應對，各國也應尊重不同國家的主權，不搞技術霸權，不干涉他國內政；同時
要堅持多邊主義，構建和平安全及國際合作新框架，使全人類都能從技術創新中受益。
　　他又指，上世紀興起的經濟全球化，起初只是西方發達國家、或者說是地中海文明的經濟全
球化。上世紀後期、本世紀以來，技術進步大大減少了各國間地理距離和交流障礙，加速了經濟
全球化進程，一批新興經濟體興起，才出現了當下意義的經濟全球化。西方跨國公司、金融機構
是經濟全球化的主要推手，完全服從服務於利益最大化原則，在全球進行產業鏈布局，將資源配
置到要素成本低、營商環境好的國家和地區。在這一過程中，中國從全球產業鏈的低端一步步走
向中高端，逐漸富裕起來的近１４億人有購買力的需求不斷釋放，巨大的市場潛力展現出非凡的
魅力。（ｃｔ）

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