《經濟通通訊社２４日專訊》國資委主任肖亞慶在達沃斯論壇上表示，中國政府對複雜的國
內外經濟形勢有明確判斷，對可能出現的困難和問題有清醒認識，對２０１９年中國經濟發展有
堅定信心。
他強調，今年國資委將抓好確保中央企業經濟平穩運行、推動中央企業持續深化改革、不斷
完善國有資產監管、鼓勵中央企業高質量對外開放合作等四方面工作，鼓勵外國企業和民營企業
積極參與國資國企改革。（ａｃ）
24/01/2019 08:52
【達沃斯論壇】肖亞慶：鼓勵外企、民企積極參與國資國企改革
《經濟通通訊社２４日專訊》國資委主任肖亞慶在達沃斯論壇上表示，中國政府對複雜的國
內外經濟形勢有明確判斷，對可能出現的困難和問題有清醒認識，對２０１９年中國經濟發展有
堅定信心。
他強調，今年國資委將抓好確保中央企業經濟平穩運行、推動中央企業持續深化改革、不斷
完善國有資產監管、鼓勵中央企業高質量對外開放合作等四方面工作，鼓勵外國企業和民營企業
積極參與國資國企改革。（ａｃ）
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