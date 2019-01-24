【達沃斯論壇】肖亞慶：鼓勵外企、民企積極參與國資國企改革

《經濟通通訊社２４日專訊》國資委主任肖亞慶在達沃斯論壇上表示，中國政府對複雜的國

內外經濟形勢有明確判斷，對可能出現的困難和問題有清醒認識，對２０１９年中國經濟發展有

堅定信心。

他強調，今年國資委將抓好確保中央企業經濟平穩運行、推動中央企業持續深化改革、不斷

完善國有資產監管、鼓勵中央企業高質量對外開放合作等四方面工作，鼓勵外國企業和民營企業

積極參與國資國企改革。（ａｃ）

