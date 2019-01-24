【達沃斯論壇】方星海：金融業開放措施非常順利推進

《經濟通通訊社２４日專訊》中國證監會副主席方星海在達沃斯論壇上表示，中國此前在對

外開放方面的承諾正在順利實現中，金融業已經有一系列開放措施，包括到２０２１年外資銀行

可在中國１００％持股。

方星海表示，中國致力於開放，因為中國需要來自世界各地大量高效的商品生產商和服務提

供商。他又稱，請大家拭目以待，還會有更多的開放措施。（ａｃ）

