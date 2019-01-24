《經濟通通訊社２４日專訊》中金公司發布研報稱，近期或出台科創板規則徵求意見稿，
２０１９年上半年之前或迎來首批科創板上市公司，初步預期２０１９全年的科創板上市企業或
在１５０家左右，粗略預估募資規模５００億元－１０００億元人民幣。
中金認為，未來科創板有望吸引體量更大的海外中概股或獨角獸企業上市。從長期來看，科
創板的推出與順利發展有望對豐富資本市場層次、嘗試完善資本市場監管、改善中小企業融資壓
力、推進科技創新與經濟轉型等做出積極貢獻。（ｂｉ）
24/01/2019 10:21
【科創板】中金：科創板上市企業約１５０家，料募資規模最多千億
《經濟通通訊社２４日專訊》中金公司發布研報稱，近期或出台科創板規則徵求意見稿，
２０１９年上半年之前或迎來首批科創板上市公司，初步預期２０１９全年的科創板上市企業或
在１５０家左右，粗略預估募資規模５００億元－１０００億元人民幣。
中金認為，未來科創板有望吸引體量更大的海外中概股或獨角獸企業上市。從長期來看，科
創板的推出與順利發展有望對豐富資本市場層次、嘗試完善資本市場監管、改善中小企業融資壓
力、推進科技創新與經濟轉型等做出積極貢獻。（ｂｉ）
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