《經濟通通訊社２４日專訊》中國移動雲南公司昨日（２３日）率先在麗江大研古城開通全
省首個５Ｇ試驗基站，標誌著雲南地區開啟５Ｇ時代。
雲南移動負責人表示，５Ｇ具有高速率、低時延、廣連接的特點。（ｃｔ）
24/01/2019 11:16
【５Ｇ加速】中國移動開通雲南省首個５Ｇ試驗基站
《經濟通通訊社２４日專訊》中國移動雲南公司昨日（２３日）率先在麗江大研古城開通全
省首個５Ｇ試驗基站，標誌著雲南地區開啟５Ｇ時代。
雲南移動負責人表示，５Ｇ具有高速率、低時延、廣連接的特點。（ｃｔ）
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