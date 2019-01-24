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24/01/2019 14:06

【５Ｇ加速】中國電信山東公司打通省內首個５Ｇ獨立組網電話

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國電信表示，中國電信山東公司聯合華為採用端到端
３ＧＰＰ標準版本設備，在濟南開通省內首個ＳＡ（獨立組網）５Ｇ實驗網，並打通第一個電話
，為未來５Ｇ規模商用奠定基礎。（ｃｔ）

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