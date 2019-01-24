【科創板】傳寧波容百新能源將登陸科創板，或成首批上市企業

《經濟通通訊社２４日專訊》內地媒體引述消息指，三元正極材料龍頭企業寧波容百新能源

科技股份有限公司將登陸科創板，並計劃成為首批上市企業。

寧波容百新能源法定代表人為白厚善。２０１８年，公司完成Ｃ輪融資１３﹒９億元人民幣

，據悉公司估值已超過百億人民幣。同時，中信證券完成對公司的上市輔導。根據評價意見，公

司已不存在影響發行上市的實質問題，符合發行上市基本條件。

中金公司表示，初步預期今年科創板上市企業或在１５０家左右，粗略預估募資規模５００

億－１０００億元人民幣。（ｂｉ）

