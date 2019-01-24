【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市微貶８點子，報６﹒７８９６

《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７８０２，較上個交易日升

１６７點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早輕微低開８點子，報６﹒７８９６，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒７８８８。（ａｃ）

