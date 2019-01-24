【人行放水】人行１０００億國庫現金定存中標利率回落至３﹒３％

《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，２０１９年中央國庫現金管理商業銀行定期存

款（一期），中標總量１０００億元（人民幣．下同），中標利率為３﹒３％，較去年１２月７

日開展的同類操作４﹒０２％的中標利率為低。反映人行引導利率走低亦代表目前資金充裕。

人行今天沒有再進行逆回購操作，公開市場今日有２５００億元逆回購到期，全口徑計，即

淨回籠１５００億元。（ａｃ）

