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24/01/2019 10:24

【人行放水】人行１０００億國庫現金定存中標利率回落至３﹒３％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，２０１９年中央國庫現金管理商業銀行定期存
款（一期），中標總量１０００億元（人民幣．下同），中標利率為３﹒３％，較去年１２月７
日開展的同類操作４﹒０２％的中標利率為低。反映人行引導利率走低亦代表目前資金充裕。
　　人行今天沒有再進行逆回購操作，公開市場今日有２５００億元逆回購到期，全口徑計，即
淨回籠１５００億元。（ａｃ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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