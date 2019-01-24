【華為風波】新西蘭總理：沒有歧視華為，會給予公平對待

《經濟通通訊社２４日專訊》新西蘭早前宣布，因國家安全問題，拒絕部分華為設備在該國

銷售，如去年１１月，新西蘭情報機構阻止本國電信運營商Ｓｐａｒｋ使用華為設備建設其５Ｇ

網絡。

新西蘭總理阿德恩在達沃斯世界經濟論壇期間接受外媒訪問時表示，新西蘭沒有歧視華為，

已向華為保證給予公平對待，她強調新西蘭的立法系統提供了一個框架，在這個框架內，

Ｓｐａｒｋ和華為有機會解決安全疑慮，但她沒有對此詳細說明。（ｅｙ）

