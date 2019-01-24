《經濟通通訊社２４日專訊》法國外交部長勒德里昂周三（２３日）在議會外交事務委員會
表示，法國已意識到華為進入下一代移動網絡市場的風險，將在時機成熟時採取必要措施，他當
晚與中國外長就這一問題進行討論。
早前報道，法國國會正在考慮引入一項法案修正案，授權國安機構對安裝後的電訊營運商設
備進行追溯檢查，目標顯然是針對華為。（ｅｙ）
24/01/2019 10:02
【華為風波】法國外長：華為進入５Ｇ市場具風險，必要時採取行動
《經濟通通訊社２４日專訊》法國外交部長勒德里昂周三（２３日）在議會外交事務委員會
表示，法國已意識到華為進入下一代移動網絡市場的風險，將在時機成熟時採取必要措施，他當
晚與中國外長就這一問題進行討論。
早前報道，法國國會正在考慮引入一項法案修正案，授權國安機構對安裝後的電訊營運商設
備進行追溯檢查，目標顯然是針對華為。（ｅｙ）
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