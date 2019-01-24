【紅包大戰】百度狂撒１９億掀春節紅包戰，騰訊阿里冷處理

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》臨近春節，內地互聯網公司的「紅包大戰

」再度打響，ＢＡＴ三巨頭中，百度成為頭號玩家，今年大手筆搶下「春晚紅包」的獨家合作權

，將發放總額高達１９億元（人民幣．下同）的紅包。用戶需要通過百度旗下的「度小滿錢包」

綁定銀行卡進行提現。可見在支付領域稍顯落後的百度今年推廣旗下支付平台的決心之大。

騰訊和阿里兩大支付巨頭似乎無意再大幅撒錢競爭「紅包大佬」的位置。支付寶將於２５日

起再次啟動「集五福」活動，金額與上年持平為５億元。不過，根據記者以往經驗，用戶在各處

掃「福」、玩線上遊戲、同朋友交換福卡等多種方式集滿「五福」卡後，從５億元中瓜分到的紅

包金額可能也只有２元左右。

支付寶五福產品經理冠華表示，自２０１６年以來連續參加集五福的用戶達１億人，「集五

福」已經成為許多人的過年習慣和小儀式。而紅包金額的設定與其他公司沒有關係，不希望在「

紅包」上形成競賽。

而早前依靠「春晚紅包」一躍而起的微信支付，今年並未推出紅包活動。不過，騰訊今年在

ＱＱ推出春節遊園會活動，通過線上遊戲贏取「福袋」獎勵，獎勵包括現金卡券、明星驚喜等。

此外，銀聯雲閃付也在春節期間推出多項優惠活動，包括出境遊最低七折專屬優惠、掃描雲

閃付ＡＰＰ或銀聯Ｌｏｇｏ領最高２０１９元紅包、新用戶１２３０６購票滿３０減２０等。不

過銀聯方面並未披露活動紅包總金額。



＊用戶支付習慣已形成，支付格局難以撼動＊



其實，春節紅包不僅能為支付軟件帶來用戶增量，也能給互聯網平台導入新的客源和活躍客

戶，因此春節成為各大支付公司推廣的最佳時機。不過專家認為，即使百度在短期內大力推廣「

度小滿」，但移動支付的格局依然難以撼動，因為用戶習慣已經形成，後來者要付出的成本非常

高。

易觀發布的移動支付２０１８年三季度報告顯示，在移動支付市場中，支付寶市佔率高達

５３﹒７１％，騰訊旗下的財付通佔比３８﹒８２％，「度小滿」錢包佔比為０﹒３１％。支付

寶和財付通佔第三方移動支付市場份額超９０％的局面已持續多年。

所以，即使百度在春節可以通過紅包刺激用戶增量，但如何維持用戶活躍度是將來面臨的挑

戰，畢竟沒有機構能持續進行補貼，而在沒有補貼之下，用戶還是會回到自己習慣使用的支付工

具。

鑒於此，專家認為，支付機構今後繼續補貼用戶的力度和頻次可能進一步降低，支付平台格

局已定，接下來比拼更多的是平台上的產品及服務。

