【網遊重光】第四批遊戲版號下發，騰訊旗下兩款遊戲獲批

《經濟通通訊社２４日專訊》國家新聞出版廣電總局官方網站公布，國產網絡遊戲第四批版

號下發，總數為９５個，審批時間為１月１３日。其中，騰訊（００７００）的《折扇》和《榫

接卯和》兩款遊戲，以及網易的《戰春秋》獲批。

Ａ股上市公司方面，完美世界（深：００２６２４）的《完美世界》；巨人網絡

（深：００２５５８）的《征途世界》、以及游族網絡（深：００２１７４）的《一起超神》獲

批。（ｂｉ）

