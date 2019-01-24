【ＦＯＣＵＳ】創科板助力內地經濟轉型，港交所新三年規劃引期待

【ＦＯＣＵＳ】經歷２０１６年「戰略新興板」無疾而終、２０１８年「ＣＤＲ（中國存托

憑證）」石沉大海，滿載大大祝福的「科創板」周三（２３日）獲中央深改組正式批准，預計最

快第二季登陸上交所並實施註冊制。

被視作內地「實施創新驅動發展戰略、深化資本市場改革重要舉措」的科創板，會否衝擊早

前聲稱「已絕對成為內地新經濟上市首選地」的香港言之尚早，但今次幾乎繞過中證監和徵求意

見稿，僅７９天就敲定總體方案，足見決策層以資本市場支持關鍵核心技術創新，推進經濟轉型

的決心。



＊落實創新驅動和科技強國戰略＊



去年１１月５日，大大在首屆中國國際進口博覽會上預告，將在上交所設立「科創板」並試

行註冊制，支援上海國際金融中心和科技創新中心建設。而從預告到總體方案出爐僅７９天，彰

顯政府極力落實創新驅動和科技強國戰略、推動高質量發展。

與深市「創業板」須滿足一年盈利的最低門檻不同，「科創板」淡化盈利狀況、股權結構等

硬性指標，強調擁有自主核心關鍵技術。以此標準看，未來料主要涵蓋三類初創企業：一，新一

代信息技術，包括集成電路、人工智能、雲計算、大數據、互聯網、軟件、物聯網等；二，高端

裝備製造和新材料，包括高端軌道交通、機器人、新材料；三，新能源，包括新能源汽車、先進

節能環保。

人工智能概念的商湯科技、深蘭科技、Ｆａｃｅ＋＋、雲從科技、寒武紀、依圖科技；集成

電路概念的蘇州國芯、柔宇科技；新能源概念的寧波容百、小鵬汽車、知豆、億華通等都在市場

押注的登陸大熱之列。

中金就預計，２０１９全年科創板上市企業或達１５０家左右，粗略預估募資規模５００億

元－１０００億元人幣。



＊須汲取新經濟股大熱倒灶教訓＊



設立科創板，不單有利科技創新企業直接融資，更增加內地資本市場的科技細分領域龍頭企

業，彌補「ＢＡＴＪ」齊齊海外上市的遺憾。事實上，早在去年９月，中國已超越美國成為全球

擁有獨角獸企業（估值逾１０億美元）最多的國家，總數逾１８０家，可謂民間創新潛力不可小

覷。

但回看去年全年，中資企業通過ＩＰＯ全球集資６４２億美元，幾乎佔到全球總額的三分一

，其中僅１９７億美元來自上海或深圳上市，遠不及在香港的３５０億美元融資額。

不過，有「獨角獸回Ａ」鬧劇以及香港「新經濟股」紛紛失守招股價的教訓在前，科創板如

何設定投資者門檻、定價估值標準、ＶＣ╱ＰＥ等創投機構的退出機制，令深化資本市場改革避

免重蹈「一放就亂，一收就死」，實現投融資平衡、一二級市場平衡、公司的新老股東利益平衡

至關重要。

而對香港而言，上交所科創板勢要在爭奪獨角獸企業上市時分一杯羹，坐擁資金自由進出及

法制優勢的港交所（００３８８），快將公布的「新三年戰略規劃」有何亮點和對策？很快將揭

盅。

（經濟通通訊社 俞瑾）

