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24/01/2019 13:09

【預算前瞻】德勤：本年度盈餘料有５４９億元，倡減免首置印花稅

　　《經濟通通訊社２４日專訊》會計師事務所德勤預計，２０１８－１９年度香港財政盈餘將
達５４９億港元，略高於財政預算案中的原來盈餘預測４６６億元，惟較２０１７╱１８年度的
１４８９億元盈元為低，估計是因為近期賣地收入減少６００億元，而開支增加約３３０元。料
至今年３月底，政府財政儲備將約為１１５２８億元。
　　德勤中國稅務總監陳復新預計，２０１９╱２０年度盈餘或為２５０億元，主要因為預期賣
地收入減少約３０億元，而政府開支增加２７０億元。
　　德勤中國高級稅務經理白振昌建議，政府推出稅務寬減和紓緩措施，例如將基本免稅額和已
婚人士免稅額名調高９﹒８％至１４﹒５萬及２９萬元；香港永久居民首套住房購買者可減免５
０％印花稅，每名納稅人只可申請減免一次；以及向自住居所的租金獲薪俸稅扣稅，上限每年１
５萬元。
　　至於推動科研創新及金融科技發展方面，德勤中國稅務合夥人陳嘉華建議，為鼓勵企業利用
海外技術提升本地研發，與創新項目相關的、並支付給海外公司的特許權使用費支出首１００萬
元免徵預提利得稅；又建議從事金融科技並符合一定條件的企業，尤其流動或無現金支付系統、
區塊鏈等的創新及技術研發，可獲利得稅稅率減半，即按８﹒２５％計算利得稅。（ｋｉ）

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