《經濟通通訊社２４日專訊》惠生（０２２３６）宣布，料去年收益及溢利大幅減少，上年
度收益及溢利為４１﹒２億元（人民幣．下同）及１﹒４億元。主因去年大部分新合同尚處於施
工前籌備階段，故尚未對年度業績產生重大貢獻。另外，於過往年度取得之項目已接近各自之完
工階段。因此，導致收益及溢利減少。
該公司指，２０１８年度的新合同總值達到７３﹒２億元，大增１﹒１３倍，預計將會在
２０１９年陸續進入施工階段，並在２０１９年度與２０２０年度貢獻收益。
該年度業績料於３月公布。（ｈｍ）
24/01/2019 07:53
【企業盈警】惠生（０２２３６）料去年收益及溢利大減
《經濟通通訊社２４日專訊》惠生（０２２３６）宣布，料去年收益及溢利大幅減少，上年
度收益及溢利為４１﹒２億元（人民幣．下同）及１﹒４億元。主因去年大部分新合同尚處於施
工前籌備階段，故尚未對年度業績產生重大貢獻。另外，於過往年度取得之項目已接近各自之完
工階段。因此，導致收益及溢利減少。
該公司指，２０１８年度的新合同總值達到７３﹒２億元，大增１﹒１３倍，預計將會在
２０１９年陸續進入施工階段，並在２０１９年度與２０２０年度貢獻收益。
該年度業績料於３月公布。（ｈｍ）
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