《經濟通通訊社２４日專訊》信達（０１３５９）宣布，料去年淨利潤下跌約３０％，上年
度賺１８１﹒２２億元人民幣。純利下跌主因受資本市場出現較大波動的影響，持有的部分以公
允價值計量的金融資產估值下降，形成較大的公允價值變動浮虧；受外部經濟形勢變化影響，對
持有的部分金融資產計提了較大金額撥備；及由於權益類資產受資本市場衝擊影響，附屬幸福人
壽產生了較大的歸屬於公司股東的應佔虧損。
該年度業績將於３月底前公布。（ｈｍ）
24/01/2019 07:53
【企業盈警】信達（１３５９）料去年少賺三成，金融資產估值下降
《經濟通通訊社２４日專訊》信達（０１３５９）宣布，料去年淨利潤下跌約３０％，上年
度賺１８１﹒２２億元人民幣。純利下跌主因受資本市場出現較大波動的影響，持有的部分以公
允價值計量的金融資產估值下降，形成較大的公允價值變動浮虧；受外部經濟形勢變化影響，對
持有的部分金融資產計提了較大金額撥備；及由於權益類資產受資本市場衝擊影響，附屬幸福人
壽產生了較大的歸屬於公司股東的應佔虧損。
該年度業績將於３月底前公布。（ｈｍ）
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