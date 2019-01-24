【企業盈警】亞太資源（１１０４）料中期見紅，投資錄公平值虧損

《經濟通通訊社２４日專訊》亞太資源（０１１０４）宣布，料截至去年１２月底止六個月

轉盈為虧，上年度賺４﹒７８億元。主因上市及非上市股本證券確認未變現公平值虧損；及資源

投資分部產生虧損，此等虧損主要為去年下半年全球股市低迷，以及中美貿易談判決議的不確定

性導致。

該中期業績將於２月２５日公布。（ｈｍ）

