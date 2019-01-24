【企業盈警】永利地產（００８６４）料去年溢利大跌

《經濟通通訊社２４日專訊》永利地產（００８６４）宣布，料去年盈利大幅下跌，上年度

賺４９５５﹒２萬，主因預期投資物業公平值增加淨額將介乎１００萬至３００萬元，遠少於上

年度的３４００萬元。若不計及公平值變動，去年盈利料與２０１７年相若。（ｈｍ）

