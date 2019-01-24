《日入而息》騰訊兩款遊戲獲批版號，港股收市升成交近８０２億元

《今天重點》﹡第四批遊戲版號下發，騰訊旗下兩款遊戲獲批；騰訊網易缺席第三批遊戲版

號，分析指遊戲業務或受限

﹡啟德跑道區首商業地明午截標，最高估值１１５億元



《即日市況》﹡吉利尾市發力，港股收２７１２０升１１２點，成交近８０２億元



《深滬股市》﹡滬綜指午後升幅收窄全日升０﹒４％，５Ｇ股揚



《美元匯價》﹡料歐央行議息聲明傾向鴿派，歐元或下試低位；歐元最新報１﹒１３４４╱

４７，日圓最新報１０９﹒７４╱７６



《公司業績》﹡寒銳鈷業料去年淨利增最多６７％，三元鋰電池需求增

﹡錦州港料去年淨利增加５５％至７５％

﹡西部建設料去年淨利增１﹒５倍至２倍，產品毛利提升

﹡海航投資料去年盈利增最多２７﹒５倍，投資收益４億



《公司資訊》﹡中國科培（０１８９０）超購０﹒６４倍，中間偏上定價２﹒４８元

﹡港交所（００３８８）李小加稱希望將交易所交易債券加入互聯互通系統

﹡亞洲聯合財務表示擬發展成綜合金融公司，需物色合適上市時機

﹡美團點評（０３６９０）今年擬投資１１０億元人民幣協助商家升級

﹡迪諾斯（０１４５２）股東就潛在出售逾五成股權與劉放心訂框架協議

﹡神舟航天樂園（００６９２）委任賀建斌為主席，料２月底完成調查報告

﹡博華太平洋（０１０７６）原董事會主席辭任，由控股股東崔麗杰接捧

﹡隆基泰和（０１２８１）停牌待發涉財務信息的內幕消息

﹡福澤集團（０８１０８）擬３００萬元轉讓殯儀館牌照予東華三院

﹡綠科科技國際（００１９５）去年１０月至１２月錫產量按季上升１１％

﹡華興（０１９１１）今年非大型新股上市好時間，中國生物科技處於首個發

展周期

﹡永義國際（０１２１８）出售２０７０萬股冠華股份（００５３９），確認

總虧損２４２２萬元



《國企紅籌》﹡工商銀行（０１３９８）回應董事長易會滿職務變動：目前沒有消息要發布

﹡中石油集團總會計師與摩通總監會面，交流境外可轉債銀行授信業務

﹡中國核能科技（００６１１）委任趙翼鑫為主席，並採納新標誌；中國核能

科技獲關連人士中核建融資提供保理服務

﹡中鐵（００３９０）２５億元人民幣債券，明在上海證交所上市

﹡中化化肥（００２９７）本月內售６６５萬股以恢復最低公眾持股量規定

﹡中國鐵建（０１１８６）全年新簽合同額增加５﹒０５％

﹡華電國際（０１０７１）受惠電力需求旺盛，去年發電量升９﹒４６％



《神州民企》﹡禹洲（０１６２８）料今年銷售指標優於去年，惟樓市大漲機會已過去

﹡恆大健康（００７０８）以１０﹒６億元人民幣收購動力電池公司約５８％

股權



《中國要聞》﹡北京市與中移動、騰訊等１８家機構簽大數據合作協議

﹡肖亞慶回應聯合石化巨虧：需防止同樣事件再發生

﹡財政部表示續對農產品批發、農貿市場給予房產稅等優惠

﹡國家市場監管局擬要求保健品須標註不具治療疾病功能

﹡奧緯表示去年中國遊客人均購物支出較兩年前減２８％

﹡網信辦清理有害信息及手機程序，騰訊出品上榜

﹡澳籍華裔作家楊恆均在中國被捕

﹡據報華夏人壽各部門裁員５％，下半年再裁員５％

﹡百度狂撒１９億掀春節紅包戰，騰訊阿里冷處理

﹡中國移動開通雲南省首個５Ｇ試驗基站

﹡中國電信山東公司打通省內首個５Ｇ獨立組網電話

﹡華為完成５Ｇ全部商用測試，發布５Ｇ多模終端芯片；華為發布業界首款

５Ｇ芯片，算力比以往強約２﹒５倍

﹡人社部表示去年９省市啟動養老基金委託投資共７７３億；研究適當降低社

會保險費率政策；推進落實划轉部分國資充實社保基金實施方案

﹡中國去年與一帶一路國家出口增１１％，進口增２４％

﹡上海今年計劃再引進５００家品牌首店

﹡上海地產集團原副總裁辛繼平因貪污獲刑１４年

﹡人行１０００億國庫現金定存中標利率回落至３﹒３％；人行逆回購四連停

，今開展千億中央國庫現金定存操作

﹡加拿大駐華大使稱孟晚舟有充分理由反對引渡

﹡法國外長表示華為進入５Ｇ市場具風險，必要時採取行動

﹡新西蘭總理表示沒有歧視華為，會給予公平對待

﹡商務部否認劉鶴本月底取消訪美，稱中美密切溝通安排；去年實物商品網上

零售額同比增２５％；今年消費增長有壓力，惟促銷費政策效應顯現

﹡康美藥業２０億元人民幣超短融下月到期，昨日債價崩跌

﹡上海金交所對合約交易保證金比例和漲跌停板進行調整

﹡第四批遊戲版號下發，騰訊旗下兩款遊戲獲批

﹡中國外交部表示澳籍作家楊恆均因危害國家安全而被帶走

﹡微軟旗下搜索引擎必應被中國當局封鎖

﹡景興紙業擬在大馬投資２０億元人民幣建設紙業生產基地



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，報９８７７﹒１２點



《其他消息》﹡政府宣布全港幼稚園及幼兒中心周六起提早放農曆年假；政府委任劉俊傑為

土木工程拓展署署長，盧國華任渠務署署長

﹡召鄭若驊就ＵＧＬ案到立會解釋及公開理據議案遭否決

﹡朱經緯終極上訴被拒，終院指高院已重新審視證據

﹡金管局表示去年整體貸款增長減慢至４﹒４％；去年底信貸表現轉穩，爭取

虛擬銀行首季發牌；未見按揭惡化，視乎周期決定是否放寬辣招；年將就銀

行程式買賣交易進行專題審查；２０１９年到期銀債第５次派息２﹒５３厘

﹡高鐵日均客量５﹒２萬，農曆新年間將增列車至９５對

﹡啟德跑道區首商業地明午截標，最高估值１１５億元

﹡調查指應屆畢業生平均月薪近１﹒７萬，按年升１３％

﹡中原表示啟德臨海地價符預期，將成前排地皮地價指標；中原集團去年佣金

收益１８９億元；上季一手私人住宅新盤貨尾創４７個季度新高

﹡深股通額度全日用１１﹒７億元；滬股通額度全日用１５﹒８５億元

﹡ＡＣＣＡ料今年股樓波動減稅收，政府「派糖」將減甜；ＡＣＣＡ料財政盈

餘３８０億，籲推個人兩級制薪俸稅

﹡德勤表示本年度盈餘料有５４９億元，倡減免首置印花稅

﹡Ｗｅｂｂ表示政府未堵塞押股披露漏洞，發放誤導訊息最高被判監十年

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