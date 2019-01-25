《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４５５３．２４ 跌 ２２．３８點╱０．０９％
標普５００ ２６４２．３３ 升 ３．６３點╱０．１４％
納斯達克 ７０７３．４６ 升 ４７．６９點╱０．６８％
倫敦富時１００ ６８１８．９５ 跌 ２３．９３點╱０．３５％
法蘭克福ＤＡＸ １１１３０．１８ 升 ５８．６４點╱０．５３％
巴黎ＣＡＣ４０ ４８７１．９６ 升 ３１．５８點╱０．６５％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．５４，歐元兌美元１．１３０９
25/01/2019 07:46
《日出而作》美元兌歐元近六周高，道指反覆跌，英特爾業績遜色
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４５５３．２４ 跌 ２２．３８點╱０．０９％
標普５００ ２６４２．３３ 升 ３．６３點╱０．１４％
納斯達克 ７０７３．４６ 升 ４７．６９點╱０．６８％
倫敦富時１００ ６８１８．９５ 跌 ２３．９３點╱０．３５％
法蘭克福ＤＡＸ １１１３０．１８ 升 ５８．６４點╱０．５３％
巴黎ＣＡＣ４０ ４８７１．９６ 升 ３１．５８點╱０．６５％
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