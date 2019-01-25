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即市新聞

25/01/2019 07:50

《華爾街內望》芯片股績優領納指上漲，經濟和貿易憂慮推低美債息

　　《經濟通通訊社２５日專訊》芯片股周四（２４日）帶領納斯達克指數上漲，因賽靈思
（Ｘｉｌｉｎｘ）和科林研發（Ｌａｍ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ）公布的季度業績優於市場預期。德
州儀器公布的盈利勝預期，但營收令人失望。

＊芯片股業績勝預期，領納指上漲＊

　　費城證交所半導體指數升５﹒７％，為自去年１２月２６日以來最大單日升幅。該指數近幾
個月受壓，因蘋果預警智能手機需求減弱。
　　商業航空公司美國航空、西南航空和Ｊｅｔ　Ｂｌｕｅ　Ａｉｒｗａｙｓ　Ｃｏｒｐ報告的
季度盈利均超出市場預期。標普５００航空股指數上揚３﹒３％。
　　聯合太平洋（Ｕｎｉｏｎ　Ｐａｃｉｆｉｃ）公布的盈利亦勝預期，這隻道瓊運輸指數的成
分股帶領該指數收高１﹒１％。

＊英特爾營收遜預期，盤後下跌＊

　　道瓊工業指數收跌２２﹒３８點或０﹒０９％，報２４５５３﹒２４點；標普５００指數漲
３﹒６３點或０﹒１４％，報２６４２﹒３３點；納斯達克指數收高４７﹒７０點或０﹒６８％
，報７０７３﹒４６點。
　　Ｔｅｘｔｒｏｎ勁升５﹒６％，該公司公布的盈利超過市場預期，並公布優於預期的
２０１９年財測。
　　礦商自由港麥克默倫銅金礦公司重挫１３﹒１％，該公司公布的第四季盈利遜預期，因銅價
下跌。
　　英特爾盤後下跌，因該公司公布的第四季營收遜預期，因需求轉弱。

＊經濟和貿易憂慮推升對美債避險需求，債息降＊

　　美國國債收益率周四下跌，１０年期國債收益率觸及一周低點，因全球經濟增長放緩和中美
貿易緊張關係的憂慮刺激國債的避險需求。
　　指標１０年期國債收益率下跌４﹒１個基點，報２﹒７１４％，盤中觸及一周低點２﹒７％
。兩年期國債收益率跌２﹒７個基點，報２﹒５６４％。（ｈｏ）

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