《華爾街內望》芯片股績優領納指上漲，經濟和貿易憂慮推低美債息

《經濟通通訊社２５日專訊》芯片股周四（２４日）帶領納斯達克指數上漲，因賽靈思

（Ｘｉｌｉｎｘ）和科林研發（Ｌａｍ Ｒｅｓｅａｒｃｈ）公布的季度業績優於市場預期。德

州儀器公布的盈利勝預期，但營收令人失望。



＊芯片股業績勝預期，領納指上漲＊



費城證交所半導體指數升５﹒７％，為自去年１２月２６日以來最大單日升幅。該指數近幾

個月受壓，因蘋果預警智能手機需求減弱。

商業航空公司美國航空、西南航空和Ｊｅｔ Ｂｌｕｅ Ａｉｒｗａｙｓ Ｃｏｒｐ報告的

季度盈利均超出市場預期。標普５００航空股指數上揚３﹒３％。

聯合太平洋（Ｕｎｉｏｎ Ｐａｃｉｆｉｃ）公布的盈利亦勝預期，這隻道瓊運輸指數的成

分股帶領該指數收高１﹒１％。



＊英特爾營收遜預期，盤後下跌＊



道瓊工業指數收跌２２﹒３８點或０﹒０９％，報２４５５３﹒２４點；標普５００指數漲

３﹒６３點或０﹒１４％，報２６４２﹒３３點；納斯達克指數收高４７﹒７０點或０﹒６８％

，報７０７３﹒４６點。

Ｔｅｘｔｒｏｎ勁升５﹒６％，該公司公布的盈利超過市場預期，並公布優於預期的

２０１９年財測。

礦商自由港麥克默倫銅金礦公司重挫１３﹒１％，該公司公布的第四季盈利遜預期，因銅價

下跌。

英特爾盤後下跌，因該公司公布的第四季營收遜預期，因需求轉弱。



＊經濟和貿易憂慮推升對美債避險需求，債息降＊



美國國債收益率周四下跌，１０年期國債收益率觸及一周低點，因全球經濟增長放緩和中美

貿易緊張關係的憂慮刺激國債的避險需求。

指標１０年期國債收益率下跌４﹒１個基點，報２﹒７１４％，盤中觸及一周低點２﹒７％

。兩年期國債收益率跌２﹒７個基點，報２﹒５６４％。（ｈｏ）

