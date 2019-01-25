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即市新聞

25/01/2019 07:50

《盤前攻略》騰訊或「單天保至尊」，港股料高開百點企２７２００

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國停擺進入第３４日，參議院否決了兩份暫時性開支議案，
美股三大指數升跌不一，英特爾盤前升近４％，盤後公布業績遜預期令股價倒跌近７％。委內瑞
拉政局不穩，推動油價上揚，油股雪佛龍升近２％，埃克森美孚亦升０﹒１４％。最終道指收報
２４５５３點，跌２２點或０﹒０９％。納指收報７０７３點，升４７點或０﹒６８％。標普
５００指數收報２６４２，升３點或０﹒１４％。
　
＊夜期ＡＤＲ略現反彈＊
　
　　港股夜期收報２７２６９點，升１７３點，高水１４８點。
　　港股ＡＤＲ比例指數升１１２點，報２７２３２點。預託證券普遍造好，騰訊升１﹒８％，
折合港元報３３６﹒１４元。匯控跌０﹒４８％，折合港元報６４﹒９８元。中移動跌
０﹒２２％，折合港元報８２﹒１７。友邦升０﹒６９％，折合港元報６８﹒７７元。長和跌０
﹒４５％，折合港元報７９﹒６４。中行跌０﹒０１％，折合港元報３﹒５元。國壽升
０﹒２２％，折合港元報１８﹒９４元。中海油升０﹒４３％，折合港元報１２﹒８５元。中石
化升０﹒１８％，折合港元報６﹒２６元。中石油升０﹒２１％，折合港元報４﹒９６元。工行
升０﹒３％，折合港元報５﹒８６元。
　
＊騰訊遊戲獲審批今早料升＊

　　騰訊遊戲終於在第四批遊戲版號中出現，包括《折扇》及《榫接卯和》兩款遊戲，兩款都為
富有中國文化的「功能性遊戲」，雖然玩家可能興趣不大，但遊戲獲審批則有濃厚政治性意味，
代表廣電總局開始對騰訊「開綠燈」。大市在節前應沒有太大消息出台，預料騰訊遊戲版號將成
為股價推動力，今日大市獲出現「單天保至尊」局面，淡友今早可能或要收手，今早或高開百點
企穩２７２００之上，另外油價攀上亦有機會帶動「三桶油」，進一步助大市向上。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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