《盤前攻略》騰訊或「單天保至尊」，港股料高開百點企２７２００

《經濟通通訊社２５日專訊》美國停擺進入第３４日，參議院否決了兩份暫時性開支議案，

美股三大指數升跌不一，英特爾盤前升近４％，盤後公布業績遜預期令股價倒跌近７％。委內瑞

拉政局不穩，推動油價上揚，油股雪佛龍升近２％，埃克森美孚亦升０﹒１４％。最終道指收報

２４５５３點，跌２２點或０﹒０９％。納指收報７０７３點，升４７點或０﹒６８％。標普

５００指數收報２６４２，升３點或０﹒１４％。



＊夜期ＡＤＲ略現反彈＊



港股夜期收報２７２６９點，升１７３點，高水１４８點。

港股ＡＤＲ比例指數升１１２點，報２７２３２點。預託證券普遍造好，騰訊升１﹒８％，

折合港元報３３６﹒１４元。匯控跌０﹒４８％，折合港元報６４﹒９８元。中移動跌

０﹒２２％，折合港元報８２﹒１７。友邦升０﹒６９％，折合港元報６８﹒７７元。長和跌０

﹒４５％，折合港元報７９﹒６４。中行跌０﹒０１％，折合港元報３﹒５元。國壽升

０﹒２２％，折合港元報１８﹒９４元。中海油升０﹒４３％，折合港元報１２﹒８５元。中石

化升０﹒１８％，折合港元報６﹒２６元。中石油升０﹒２１％，折合港元報４﹒９６元。工行

升０﹒３％，折合港元報５﹒８６元。



＊騰訊遊戲獲審批今早料升＊



騰訊遊戲終於在第四批遊戲版號中出現，包括《折扇》及《榫接卯和》兩款遊戲，兩款都為

富有中國文化的「功能性遊戲」，雖然玩家可能興趣不大，但遊戲獲審批則有濃厚政治性意味，

代表廣電總局開始對騰訊「開綠燈」。大市在節前應沒有太大消息出台，預料騰訊遊戲版號將成

為股價推動力，今日大市獲出現「單天保至尊」局面，淡友今早可能或要收手，今早或高開百點

企穩２７２００之上，另外油價攀上亦有機會帶動「三桶油」，進一步助大市向上。（ｕｌ）

