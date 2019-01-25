  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/01/2019 15:03

【貿易開戰】中國對美國及歐盟進口的化學品續徵反傾銷稅

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國商務部發布公告，對從歐美進口的化學品反傾銷措施進行
期終復審調查，決定由下周一（２８日）開始，對美國和歐盟原產進口的乙二醇和二甘醇單丁醚
，繼續徵收反傾銷稅，實施期限為５年。該關稅稅率介乎１０﹒８％至７５﹒５％，與去年公布
的相若。（ａｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道25/01/2019
【嚟緊炒D乜】龍湖趁低吸納 大股東續增持顯前景信心
生財有道25/01/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：領展可待回至80元吸納
FOCUS25/01/2019
【FOCUS】委內瑞拉危機發酵 索羅斯趁機「抽水」
穩中求勝25/01/2019
2019股市何去何從－港股A股篇
國際動態25/01/2019
委國議長「自封」臨時總統 美承認
中國故事24/01/2019
【紅包大戰】百度狂撒19億掀春節紅包戰 騰訊阿里冷處理
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】荷里活廣場 「豬」光寶氣閃石利是封

【etnet Bonus賞你】K11限量版「桃蘭竹菊」藝術利是封

【etnet Bonus賞你】港鐵商場「時來運轉利是來」利是封

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金