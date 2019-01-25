《經濟通通訊社２５日專訊》中國商務部發布公告，對從歐美進口的化學品反傾銷措施進行
期終復審調查，決定由下周一（２８日）開始，對美國和歐盟原產進口的乙二醇和二甘醇單丁醚
，繼續徵收反傾銷稅，實施期限為５年。該關稅稅率介乎１０﹒８％至７５﹒５％，與去年公布
的相若。（ａｌ）
25/01/2019 15:03
【貿易開戰】中國對美國及歐盟進口的化學品續徵反傾銷稅
《經濟通通訊社２５日專訊》中國商務部發布公告，對從歐美進口的化學品反傾銷措施進行
期終復審調查，決定由下周一（２８日）開始，對美國和歐盟原產進口的乙二醇和二甘醇單丁醚
，繼續徵收反傾銷稅，實施期限為５年。該關稅稅率介乎１０﹒８％至７５﹒５％，與去年公布
的相若。（ａｌ）
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