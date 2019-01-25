騰訊（００７００）發力，港股升３００點報２７４２１近四月高位

《經濟通通訊社２５日專訊》「股王」騰訊（００７００）發力支持大市上揚，港股今早

高開１６１點報２７２８２，其後愈升愈有，最高見２４７６５點升３３４點，見近四月高位。

現時，恆生指數報２７４２１，升３００點或升１﹒１１％，主板成交１５０﹒７６億元。國企

指數報１０８２２，升１﹒２３％或升１３１點。

騰訊昨日終於在第四批遊戲版號名單中出現，雖然兩款只屬「小遊戲」類的功能性遊戲，但

被解讀成廣電總局對騰訊遊戲「開綠燈」，刺激騰訊股價今早一度反彈近２％，高見３３６﹒６

元。

另外，隨著內地５Ｇ消息漸露光明，加上華為推出新５Ｇ芯片，今早兩隻手機設備股亦見

資金追捧。其中，舜宇光學（０２３８２）目前漲近４％，報７５﹒８元，為表現最佳藍籌。



內地股市方面，上證綜合指數報２６０７，升１６點或升０﹒６２％，成交２９２﹒００億

元人民幣。



表列十大升幅藍籌股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） ７５﹒８０元 升３﹒８４％

信和置業（０００８３） １４﹒４２元 升２﹒８５％

中國人壽（０２６２８） １９﹒３８元 升２﹒５４％

工商銀行（０１３９８） ５﹒９７元 升２﹒２３％

瑞聲科技（０２０１８） ４７﹒８５元 升２﹒１３％



九倉置業（０１９９７） ５３﹒２５元 升２﹒１１％

中銀香港（０２３８８） ３０﹒６０元 升１﹒８３％

騰訊控股（００７００） ３３６﹒２０元 升１﹒８２％

長實集團（０１１１３） ６５﹒３０元 升１﹒７９％

長江基建（０１０３８） ６３﹒４５元 升１﹒６８％

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（ｓｃ）

