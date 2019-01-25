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即市新聞

25/01/2019 09:22

科技股撐市，港股開報２７２８２升１６１點

　　《經濟通通訊社２５日專訊》隨著內地５Ｇ消息漸露光明，加上華為推出新５Ｇ芯片，今早
手機設備股上揚撐市。另外，騰訊（００７００）終於在第四批遊戲版號名單中出現，雖然兩款
只屬「小遊戲」類的功能性遊戲，但被解讀成廣電總局對騰訊遊戲「開綠燈」，刺激今早騰訊高
開逾１％，帶領恆指今早升逾１６０點，並企穩在２７２００關口之上。
　　恆生指數開報２７２８２，升１６１點或升０﹒６０％，主板成交２４﹒８６億元。國企指
數開報１０７５６點，升６５點。
　　重磅股方面，港交所（００３８８）揚０﹒５８％，報２４１﹒６元；建行（００９３９）
走高０﹒７５％，報６﹒７５元；中國移動（００９４１）軟０﹒６７％，報８１﹒８元；友邦
保險（０１２９９）彈１﹒７６％，報６９﹒５元。
　　
　　十隻升跌幅顯著股份表現如下：
　　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４８﹒３５元　　　升３﹒２０％
　　舜宇光學（０２３８２）　　７４﹒５０元　　　升２﹒０５％
　　友邦保險（０１２９９）　　６９﹒５０元　　　升１﹒７６％
　　騰訊控股（００７００）　　３５．００元　　　升１﹒４５％
　　石藥集團（０１０９３）　　１３﹒２６元　　　升１﹒３８％

　　中國移動（００９４１）　　８１﹒８０元　　　跌０﹒６７％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　２５﹒１０元　　　跌０﹒４０％
　　恆生銀行（０００１１）　１７７﹒２０元　　　跌０﹒３４％
　　長江基建（０１０３８）　　６２﹒２０元　　　跌０﹒３２％
　　匯豐控股（００００５）　　６５﹒１０元　　　跌０﹒３１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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