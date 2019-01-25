科技股撐市，港股開報２７２８２升１６１點

《經濟通通訊社２５日專訊》隨著內地５Ｇ消息漸露光明，加上華為推出新５Ｇ芯片，今早

手機設備股上揚撐市。另外，騰訊（００７００）終於在第四批遊戲版號名單中出現，雖然兩款

只屬「小遊戲」類的功能性遊戲，但被解讀成廣電總局對騰訊遊戲「開綠燈」，刺激今早騰訊高

開逾１％，帶領恆指今早升逾１６０點，並企穩在２７２００關口之上。

恆生指數開報２７２８２，升１６１點或升０﹒６０％，主板成交２４﹒８６億元。國企指

數開報１０７５６點，升６５點。

重磅股方面，港交所（００３８８）揚０﹒５８％，報２４１﹒６元；建行（００９３９）

走高０﹒７５％，報６﹒７５元；中國移動（００９４１）軟０﹒６７％，報８１﹒８元；友邦

保險（０１２９９）彈１﹒７６％，報６９﹒５元。



十隻升跌幅顯著股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技（０２０１８） ４８﹒３５元 升３﹒２０％

舜宇光學（０２３８２） ７４﹒５０元 升２﹒０５％

友邦保險（０１２９９） ６９﹒５０元 升１﹒７６％

騰訊控股（００７００） ３５．００元 升１﹒４５％

石藥集團（０１０９３） １３﹒２６元 升１﹒３８％



中國移動（００９４１） ８１﹒８０元 跌０﹒６７％

蒙牛乳業（０２３１９） ２５﹒１０元 跌０﹒４０％

恆生銀行（０００１１） １７７﹒２０元 跌０﹒３４％

長江基建（０１０３８） ６２﹒２０元 跌０﹒３２％

匯豐控股（００００５） ６５﹒１０元 跌０﹒３１％

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（ｕｌ）

