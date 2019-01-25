  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/01/2019 16:47

《盤後部署》港股走勢佳上望２７８００，惟受中美貿談消息影響

　　《經濟通通訊社２５日專訊》上日收市後國家新聞出版廣電總局公布，騰訊（００７００）
兩款遊戲獲批，加上人行昨晚宣布，決定創設央行票據互換工具，被市場視為為新一輪放水加碼
作準備，港股今早高開１６１點報２７２８２，在騰訊帶動下，加上舜宇（０２３８２）等多隻
中資股支持下，升幅一直擴大至逾４００點，最終收升４４８點或升１﹒６５％，收報
２７５６９，主板成交１０６４﹒０２億元增加逾三成。國企指數收報１０８７３，升１８２點
或升１﹒７１％。
　　內地股市方面，上證收報２６０１，升１０點或升０﹒３９％，成交１３５４﹒１５億元人
民幣。

＊美聯邦政府重啟無期，英脫歐問題續困擾市場＊

　　美國政府已停擺超過一個月仍未有重啟跡象，兩黨一直就美墨圍牆撥款拉鋸，雖然美國總統
特朗普已提出以延長「追夢者」計劃換取撥款，但民主黨一口拒絕，料停擺僵局難有突破。惟下
周美國有多項數據公布，去年１２月非農業數據意外地好過預期，相信１月非農業數據亦會向好
，但要注意美國去年第四季國內生產總值或會因中美貿易戰放緩。白宮經濟顧問亦已揚言，由於
上周首次申領失業救濟人數創逾４９年低位，故相信就業數據將表現強勁。聯儲局雨周二及周三
（２９日至３０日）議息，不過主席鮑威爾近期多次「放鴿」，市場普遍相信是次不會加息，且
看他對本年貨幣政策走向有何暗示。
　　另外，英國「脫歐」問題仍為金融市場起波瀾，首相文翠珊下周初會再到國會提交「脫歐」
方案，國會亦將再進行表決，但她對於如何防止硬「脫歐」，及北愛爾蘭出現硬邊界沒有明確計
劃。歐洲議會已揚言，若協議缺乏完整方案以避免出現硬邊界，將絕不會放行。航空工業界龍頭
Ａｉｒｂｕｓ行政總裁亦警告，若英國在無協議下脫離歐盟，將考慮撤出英國。

＊港股技術走勢向好，中美談判消息將左右去向＊

　　中國下周亦會公布製造業採購經理指數，１２月該指數已降至４９﹒４，是中美貿易戰以來
首跌穿５０，創下自２０１６年２月以來新低，未知１月的數據會否再度下跌，加快中美達成貿
易協議。但美國商務部長羅斯在達沃斯論壇上向傳媒指，中美距離解決兩國貿易問題還有漫漫長
路要走，美方要求制定相應的結構改革和罰則以恢復對華貿易，但中美仍希望達成雙方均能接受
的貿易協議。
　　港股方面，今年已累升近二千五百點，上兩日在二萬七關口徘徊，惟今日走高上
２７５００。在技術面上，上周初恆指１０天線已升破５０天線，出現黃金交叉，直至今日已累
升近千點，而今日恆指２０天線亦升越１００天線，再現黃金交叉，加上ＲＳＩ相對強弱指數未
破７０水平仍未超買，故料港股依然有向空間上升至２７８００，即保歷加通道的頂線位置，惟
升勢仍受中美貿易談判消息左右。（ａｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道25/01/2019
【嚟緊炒D乜】龍湖趁低吸納 大股東續增持顯前景信心
生財有道25/01/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：領展可待回至80元吸納
FOCUS25/01/2019
【FOCUS】委內瑞拉危機發酵 索羅斯趁機「抽水」
穩中求勝25/01/2019
2019股市何去何從－港股A股篇
國際動態25/01/2019
委國議長「自封」臨時總統 美承認
中國故事24/01/2019
【紅包大戰】百度狂撒19億掀春節紅包戰 騰訊阿里冷處理
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】荷里活廣場 「豬」光寶氣閃石利是封

【etnet Bonus賞你】K11限量版「桃蘭竹菊」藝術利是封

【etnet Bonus賞你】港鐵商場「時來運轉利是來」利是封

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金