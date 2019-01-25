《異動股》瑞聲（２０１８）無懼法巴降價，再漲３％暫最佳藍籌

《經濟通通訊社２５日專訊》兩隻手機設備孖寶－－瑞聲科技（０２０１８）及舜宇光學

（０２３８２）雙雙被兩間大行唱淡，惟兩股股價均未有受影響，更成為目前兩隻最佳藍籌。

瑞聲科技遭法巴削減近兩成目標價，至４１元，評級則維持「減持」，股份現價隨市揚

３﹒２％，報４８﹒３５元，暫為表現最佳藍籌，兩日累漲逾７％。

至於舜宇，則被海通國際大削三成半目標價，由１２０元降至７８元，評級亦由「買入」調

低至「中性」，現價亦走高２﹒０５％，報７４﹒５元，兩日累飆約６％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技 （０２０１８） ４８﹒３５元 升３﹒２０％

舜宇光學 （０２３８２） ７４﹒５０元 升２﹒０５％

比亞迪電子（００２８５） ９﹒２８元 升０﹒８７％

丘鈦科技 （０１４７８） ４﹒２０元 升０﹒４８％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒４９元 無升跌



高偉電子 （０１４１５） ０﹒９３元 無升跌

富智康集團（０２０３８） ０﹒８５元 無升跌

信利國際 （００７３２） ０﹒９１元 無升跌

通達集團 （００６９８） ０﹒７４元 無升跌

華顯光電 （００３３４） ０﹒４８元 無升跌

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（ｋｌ）

