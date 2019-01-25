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25/01/2019 09:25

《異動股》騰訊升逾１％收復十天線，兩款手機遊戲獲批

　　《經濟通通訊社２５日專訊》騰訊控股（００７００）今日開升１﹒４５％，報３３５元，
破１０天線（３３２﹒０２元）；成交約８５萬股，涉資２﹒８４億元。
　　騰訊多月未獲手機遊戲審批，昨（２４日）國家新聞出版廣電總局官方網站終於公布，騰訊
的《折扇》和《榫接卯和》兩款遊戲獲批。　
　　現時，恆生指數報２７２８２，升１６１點或升０﹒６０％，主板成交２４﹒８６億元。（
ｃｓ）

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