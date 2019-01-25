《午市前瞻》港股二萬八關阻力大，短期２６４００見支持

《經濟通通訊社２５日專訊》受美國商務部長羅斯對中美談判的悲觀言論影響，道指一度跌

１５２點，最終收低２２點，報２４５５３，標指漲３點報２６４２，納指揚５點收７０７３點

。惟上日收市後國家新聞出版廣電總局公布，騰訊（００７００）兩款遊戲獲批，帶動港股今早

高開１６１點，雖然早段曾走低至２７２１７，但其後在多隻中資股支持下，升幅一直擴大至４

００多點，最高曾突破２７５００關口，最終恆指漲３６３點或升１﹒３４％，午收

２７４８３點，半日主板成交５７６﹒３４億元。國企指數半日報１０８４８，升１﹒４７％或

升１５７點。

內地股市方面，上證半日收報２６０６，升１４點或升０﹒５７％，半日成交７５４﹒９７

億元人民幣。

重磅股方面，「股王」騰訊升２﹒８５％，報３３９﹒６元；匯控（００００５）升

０﹒６９％，報６５﹒７５元；港交所（００３８８）升１％，報２４２﹒６元；友邦

（０１２９９）升１﹒３２％，報６９﹒２元。



＊舜宇升逾半成表現最佳藍籌，眾安在綫發盈警下瀉＊



瑞聲科技（０２０１８）及舜宇光學（０２３８２）雖然雙雙被大行唱淡，但仍隨市而升，

前者升２﹒０３％報４７﹒８元，後者走高５﹒８９％午收７７﹒３元為表現最佳藍籌。通達集

團（００６９８）升６﹒７６％，報０﹒７９元。丘鈦科技（０１４７８）升５﹒２６％，報４

﹒４元。

眾安在綫（０６０６０）發盈警，料年度淨虧損增加不少於７５％，在消息影響下跌

５﹒５２％，報２５﹒６５元。其他新經濟股則全線造好，美圖（０１３５７）行政總裁上日透

露預計今年互聯網業務收入會繼續增長，今日續升５﹒３９％，報２﹒５４元；美團

（０３６９０）升７﹒４５％，報４６﹒８５元；雷蛇（０１３３７）升３﹒９７％，報

１﹒３１元。



＊美息料不變地產股向好，下調棚改目標未影響內房＊



正進行私有化計劃的合和（０００５４）早前獲長實（０１１１３）兩度增持，刺激股價上

揚，升２﹒７％，報３６﹒１５元。長實亦升１﹒３３％報６５元。其他地產股普遍受聯儲局下

周議息料維持息口不變消息利好，信和置業（０００８３）升１﹒４３％，報１４﹒２２元；嘉

華國際（００１７３）走高２﹒６８％，報４﹒２２元；新鴻基地產（０００１６）升

１﹒９％，報１２８﹒７元；恆基地產（０００１２）升１﹒２５％，報４４﹒４元；新世界（

０００１７）升１﹒０２％，報１１﹒８４元。

內地多個地方下調棚改目標，意味房企其中一個銷路或被弱化，不過內房股未有受影響，碧

桂園（０２００７）飆４﹒７２％，報１０﹒２元，成表現第二好藍籌。萬科企業

（０２２０２）亦升４﹒０７％，報２９﹒４元。中國金茂（００８１７）升３﹒２７％，報３

﹒７９元。融創中國（０１９１８）上揚３﹒１４％，報２７﹒９元。



＊工行獲平安資產增持走高，內險股隨內地股市揚＊



工行（０１３９８）獲平安資產增持，刺激股價上漲，升２﹒４％，報５﹒９８元。內銀股

亦普遍造好，農行（０１２８８）升１﹒９４％，報３﹒６７元。招行（０３９６８）升

１﹒８８％，報３２﹒４５元。建行（００９３９）升１﹒９４％，報６﹒８３元。

內險股普則遍隨Ａ股走高，銀保監發公告指決定放開限制，允許保險機構投資商業銀行發行

的無固定期限資本債券，太保（０２６０１）升２﹒９９％，報２７﹒５５元。國壽

（０２６２８）亦升２﹒９６％，報１９﹒４６元。中國太平（００９６６）則升２﹒４５％，

報２０﹒９元。新華保險（０１３３６）走高２﹒１８％，報３０﹒４元。

農?新年假期將至，濠賭股亦普遍向上，銀河娛樂（０００２７）飆升３﹒８８％，報

５０﹒９元。旗下澳門酒店新年預訂已滿的新濠國際發展（００２００）上揚２﹒０５％，報

１７﹒９元。澳博（００８８０）亦升２﹒５７％，報７﹒９９元。金沙（０１９２８）同樣有

表現升２﹒１１％，報３６﹒３元。



＊李偉傑：手機設備股連日造好，舜宇光學上望９０元＊



美國商務部部長羅斯昨（２４日）表示，中美貿易戰距離達成共識仍然遙遠，惟港股未受打

擊，早段更上破２７５００關口。財經評論員李偉傑表示，投資者早已預期中美貿易糾紛暫未能

完全解決，而月底中國將委派副總理劉鶴赴美談判，預料有一定談判空間。除非有進一步負面消

息傳出，否則不會對股市造成太大調整壓力。

他又表示，在內地第４輪獲審批的網絡遊戲名單中，多個遊戲獲批。其中，騰訊獲解凍，刺

激股價一度升逾３％，引領港股顯著造好，預料恆指短期會在２６４００至２７８００之間上落

，二萬八關口則阻力較大。

另外，近日華為發布的５Ｇ新晶片成功刺激手機相關股份上升，李偉傑尤其看好舜宇光學（

０２３８２），預料未來５Ｇ無人駕駛技術發展，將為公司帶來龐大的鏡頭需求，建議買入價７

５元，上望９０元。（ｃｓ、ａｌ）

