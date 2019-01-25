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25/01/2019 08:15

【貿易開戰】羅斯：中美離解決貿易問題路仍漫長

　　美國商務部長羅斯周四對ＣＮＢＣ表示，中美距離解決兩國貿易問題還有很長的路要走，特
朗普政府要求制定相應的結構改革和罰則，以恢復與華貿易關係，但他指中美仍希望達成雙方均
能接受的貿易協議。
　　羅斯亦透露，北京下周將派出約３０人代表團前往華盛頓進行新一輪貿易談判，談判關鍵包
括龐大貿易逆差、中國製造２０２５計劃，及市場准入問題。他認為，現在判斷美國會否改變３
月對華加徵關稅的期限仍言之尚早。《香港經濟日報》

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