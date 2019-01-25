《外地經濟》歐央行維持利率不變，德拉吉稱歐元區經濟下行風險增

環球經濟增長放緩的陰霾不散，歐洲央行行長德拉吉（Ｍａｒｉｏ Ｄｒａｇｈｉ）於記者

會上表示，歐元區經濟前景的下行風險增加，有別於去年１２月所指的大致平衡。

歐央昨日一如預期維持利率不變，主要再融資利率為零厘、邊際借貸利率為０﹒２５厘、存

款利率為負０﹒４厘，並重申今年夏天前不會出手加息。

歐央去年底結束買債，但現時手持債券到期後的回籠資金將全數再投資，恢復加息後也會繼

續一段時間，有關計劃亦維持不變，確保明年資金成本仍維持較低水平。《香港經濟日報》

