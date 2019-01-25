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25/01/2019 08:19

《外地經濟》歐央行維持利率不變，德拉吉稱歐元區經濟下行風險增

　　環球經濟增長放緩的陰霾不散，歐洲央行行長德拉吉（Ｍａｒｉｏ　Ｄｒａｇｈｉ）於記者
會上表示，歐元區經濟前景的下行風險增加，有別於去年１２月所指的大致平衡。
　　歐央昨日一如預期維持利率不變，主要再融資利率為零厘、邊際借貸利率為０﹒２５厘、存
款利率為負０﹒４厘，並重申今年夏天前不會出手加息。
　　歐央去年底結束買債，但現時手持債券到期後的回籠資金將全數再投資，恢復加息後也會繼
續一段時間，有關計劃亦維持不變，確保明年資金成本仍維持較低水平。《香港經濟日報》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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