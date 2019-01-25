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即市新聞

25/01/2019 16:04

【本港樓市】中原ＣＣＬ按周升０﹒２６％，四大指數半年首次齊升

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ報１７０﹒６４點，按周上升
０﹒２６％，而四大整體指數齊升，更是相隔２５周再次出現，亦是今次調整首次出現。中原地
產研究部高級聯席董事黃良昇預期，未來數周ＣＣＬ走勢反覆尋底，新春前後有望止跌回穩。
　　黃良昇指出，上一次出現四大整體指數齊先已是２０１８年７月份，政府宣布六招房策後第
二周，即樓市開始調整之時。今年１月４日人行宣布降準後，香港樓市隨即反彈，四大整體指數
齊升，兼結束２周齊跌。

＊港島樓價錄３０周最大升幅＊

　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７１﹒４９點，按周升０﹒３０％。
ＣＣＬ（中小型單位）報１７０﹒１９點，按周升０﹒２８％。ＣＣＬ（大型單位）報
１７２﹒８４點，按周升０﹒１９％。ＣＣＬ、ＣＣＬ　Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）同樣
結束２周連跌，ＣＣＬ（大型單位）則結束６周連跌。四大整體指數上周跌幅同樣開始收窄，今
周則齊升。相信未來走勢反覆，有別早前連跌的局面，樓價短期內有望回穩。
　　人行宣布降準後，港島樓價率先反彈。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７８﹒９２點，連跌２周
後升彈，按周升１﹒６１％，升幅為３０周最大。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１６６﹒６５點，按
周升０﹒０６％，結束３周連跌。新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８０﹒２５點，按周升
０﹒２５％。新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１５４﹒０２點，連跌３周共３﹒４６％。四區樓價，
三升一跌，是近４周第二次出現，反映樓市尋底跡象明顯。（ｃｌ）

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