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即市新聞

24/01/2019 18:39

《再戰明天》英特爾和美航盤後派業績，德公布ＩＦＯ企業信心指數

　　《經濟通通訊社２４日專訊》英特爾（０４３３５）和美國航空將於盤後派業績。明晚，美
國公布１２月耐用品訂單。

＊英特爾和美國航空盤後派業績＊

　　於美股收市後，英特爾、美國航空和Ｓｔａｒｂｕｃｋｓ派業績。
　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚６：５０ｐｍ，中國外長王毅與意大利外長
Ｅｎｚｏ　Ｍｏａｖｅｒｏ　Ｍｉｌａｎｅｓｉ參加中意政府委員會第九次聯席會議。
　　明日為世界經濟論壇年會的最後一日，歐洲央行執委科爾與會。
　　明午４：００ｐｍ，瑞典央行常務理事會會議。同時，新西蘭總理阿德恩與歐洲理事會主席
圖斯克以及歐盟執委會主席賈克會面。

＊德國公布１月ＩＦＯ－企業信心指數＊

　　明日（２５日），巴西股市因假期休市。
　　在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布１月東京核心消費者物價指數，年率料維持於
０﹒９％；東京消費者物價指數年率料由０﹒４％降至０﹒２％。　　
　　明午１：００ｐｍ，新加坡公布１２月工業生產（經季節調整），月率料由２﹒８％跌至負
４﹒９％；年率料由７﹒６％降至４％。
　　５：００ｐｍ，德國公布１月ＩＦＯ－企業信心指數，料由１０１下降至１００﹒７；
ＩＦＯ－企業信心指數（現況）料由１０４﹒７回落至１０４﹒２；ＩＦＯ－企業信心指數（預
期）料由９７﹒３滑落至９７﹒１。

＊美國公布１２月耐用品訂單＊

　　９：００ｐｍ，俄羅斯公布１２月失業率，料維持於４﹒８％。俄羅斯１２月零售銷售年率
料維持於３％。９：３０ｐｍ，美國公布１２月耐用品訂單，料由０﹒８％升上１﹒７％；耐用
品訂單（扣除運輸）料由下滑０﹒３％升上０﹒２％。１１：００ｐｍ，美國公布新屋銷售。

＊日光控股開股東會，英記茶莊派業績＊

　　在本港，明日，日光控股（０８４５１）和建泉國際控股（０８３６５）開股東會。
　　派業績的公司有：彭順國際（０６１６３）、東方大學城控股（０８０６７）、皇岦
（０８１０５）、英記茶莊集團（０８２４１）。（ｈｏ）

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