《再戰明天》英特爾和美航盤後派業績，德公布ＩＦＯ企業信心指數

《經濟通通訊社２４日專訊》英特爾（０４３３５）和美國航空將於盤後派業績。明晚，美

國公布１２月耐用品訂單。



＊英特爾和美國航空盤後派業績＊



於美股收市後，英特爾、美國航空和Ｓｔａｒｂｕｃｋｓ派業績。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚６：５０ｐｍ，中國外長王毅與意大利外長

Ｅｎｚｏ Ｍｏａｖｅｒｏ Ｍｉｌａｎｅｓｉ參加中意政府委員會第九次聯席會議。

明日為世界經濟論壇年會的最後一日，歐洲央行執委科爾與會。

明午４：００ｐｍ，瑞典央行常務理事會會議。同時，新西蘭總理阿德恩與歐洲理事會主席

圖斯克以及歐盟執委會主席賈克會面。



＊德國公布１月ＩＦＯ－企業信心指數＊



明日（２５日），巴西股市因假期休市。

在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布１月東京核心消費者物價指數，年率料維持於

０﹒９％；東京消費者物價指數年率料由０﹒４％降至０﹒２％。

明午１：００ｐｍ，新加坡公布１２月工業生產（經季節調整），月率料由２﹒８％跌至負

４﹒９％；年率料由７﹒６％降至４％。

５：００ｐｍ，德國公布１月ＩＦＯ－企業信心指數，料由１０１下降至１００﹒７；

ＩＦＯ－企業信心指數（現況）料由１０４﹒７回落至１０４﹒２；ＩＦＯ－企業信心指數（預

期）料由９７﹒３滑落至９７﹒１。



＊美國公布１２月耐用品訂單＊



９：００ｐｍ，俄羅斯公布１２月失業率，料維持於４﹒８％。俄羅斯１２月零售銷售年率

料維持於３％。９：３０ｐｍ，美國公布１２月耐用品訂單，料由０﹒８％升上１﹒７％；耐用

品訂單（扣除運輸）料由下滑０﹒３％升上０﹒２％。１１：００ｐｍ，美國公布新屋銷售。



＊日光控股開股東會，英記茶莊派業績＊



在本港，明日，日光控股（０８４５１）和建泉國際控股（０８３６５）開股東會。

派業績的公司有：彭順國際（０６１６３）、東方大學城控股（０８０６７）、皇岦

（０８１０５）、英記茶莊集團（０８２４１）。（ｈｏ）

