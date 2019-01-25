《股市一周》港股全周累漲４７８點，連升四周進帳２０６４點



《經濟通通訊社２５日專訊》隨著國務院副總理劉鶴將於下周三（３０日）及下周四（３１

日）赴華盛頓出席新一輪貿易談判，市場氣氛偏向謹慎，但日內港股受騰訊（００７００）遊戲

版號獲批帶動，港股急漲４４８點，並貢獻本周最多升幅，全周累漲４７８點。

中國統計局於本周一（２１日）公布去年國內生產總值（ＧＤＰ）數據，全年增速錄得

６﹒６％，雖創２８年以來最差表現，但符合政府年初定下的「６﹒５％左右」增長目標，市場

亦憧憬中央會加快推出穩經濟措施，全日升１０５點。

美國提出引渡華為財務總監孟晚舟，事件恐令中美加三國關係轉差，大市氣氛繼而受到影響

。另外，國家廣電總局公布第三批遊戲版號名單，惟騰訊再度落選，港股本周二（２２日）挫

１９１點，險守二萬七。

由於中美兩國在知識產權問題仍存在重大分歧，一度有傳美國拒絕下輪談判。雖白宮其後否

認，但令市場氣氛趨向謹慎，港股本周三（２３日）微升２點，再次險守二萬七。



＊人行設互換工具，提高銀行永續債流動性＊



港股昨日（２４日）早段一度跌穿２６９００點，但其後跟隨Ａ股向上，尾市升幅更擴至逾

百點，最終以全日最高位收市，升１１２點，報２７１２０點。昨日收市後，國家新聞出版廣電

總局官方網站公布，國產網絡遊戲第四批版號下發，騰訊旗下兩款遊戲獲批，騰訊日內最多升逾

４％。另外，人行昨晚公布，決定創設央行票據互換工具（ＣＢＳ），以提高銀行永續債的流動

性，帶動內銀股全線急漲，港股亦最多漲４４８點或１﹒６５％，高見２７５６９點，最終亦以

該高位收市。

總結全周，港股累漲４７８點，並連升四周，累計進帳２０６４點。國指本周則累升

２３６點，報１０８７３點，同樣連升四周，累計進帳８８１點。

全周主板日均成交額８７７﹒８３億元，與上周日均成交大致相若。



＊潤地成本周最差藍籌，中生製藥再度受壓＊



汽車股本周受捧，吉利（００１７５）母企吉利集團，以每股４﹒４７元人民幣收購科力遠

（滬：６００４７８）旗下混能車系統公司逾一成股權，吉利全周累升９﹒１４％，為全周表現

最好藍籌。長汽（０２３３３）累漲６﹒５４％。比亞迪（０１２１１）走高６﹒２４％。

舜宇（０２３８２）本周先後遭多間大行唱淡，惟該股本周仍累漲４﹒７２％，為升幅第二

大藍籌。瑞聲（０２０１８）僅升０﹒４２％。比亞迪電子（００２８５）走高３﹒３３％。

內房股本周個別發展，潤地（０１１０９）與上海北盛企業發展及萬得信息組成的聯合體以

總價５８﹒０２億元人民幣，溢價２３﹒０５％，競得上海開年首宗出讓的商辦地塊，該地塊樓

籌。其他內房股則因人行提高銀行永續債流動性而受捧，碧桂園（０２００７）漲５﹒８７％。

中海外（００６８８）揚１﹒４４％。萬科（０２２０２）走高４﹒２％。

國務院總理李克強周二主持召開座談會，表示今年爭取重點慢性病藥品價格有明顯降幅，中

生製藥（０１１７７）全周跌５﹒７３％。石藥（０１０９３）升０﹒３％。藥明康德

（０２３５９）急漲８﹒２９％。藥明生物（０２２６９）揚４﹒１５％。



＊５Ｇ股獲追捧，眾安發盈警成最差國指股＊



工信部本周三表示，第三階段測試工作基本完成，５Ｇ基站與核心網設備已達到預商用要求

，中鐵塔（００７８８）全周飆１３﹒１％，為本周漲幅最大國指成份股。其他５Ｇ設備股亦見

資金追捧，中通服（００５５２）升５﹒３８％。京信通信（０２３４２）漲５﹒１４％。中興

通訊（００７６３）揚２﹒３３％。

大摩發表研究報告指，郵儲行（０１６５８）第四季純利按年錄得增幅８﹒１％，為唯一錄

得正增長的內銀股，該股本周累漲８﹒１％，為表現次佳國指成分股。其他內銀股本周升幅亦明

顯，招行（０３９６８）升５﹒１６％。建行（００９３９）揚２﹒８７％。工行

（０１３９８）漲３﹒６５％。中行（０３９８８）走高３﹒４６％。

中國信達（０１３５９）本周發盈警，料去年淨利潤下跌約三成，該股全周挫５﹒２６％。

同業華融（０２７９９）軟０﹒６５％。

眾安在線（０６０６０）昨日發盈警，預期截至去年１２月底止，年度淨虧損增加不少於

７５％，全周走低８﹒５％，為表現最差國指成分股。其他新經濟股表現方面，美圖

（０１３５７）挫６﹒３２％。平安好醫生（０１８３３）揚３﹒４８％。閱文（００７７２）

走高３﹒７７％。美團（０３６９０）漲５﹒０５％。（ｔｔ，ｍｗ）

