騰訊遊戲獲批，港股收２７５６９升４４８點，成交１０６４億元

《經濟通通訊社２５日專訊》美國商務部長羅斯隔晚（２４日）指出，中美雙方就達成貿易

協議前路仍然漫長，但港股昨日收市後，人行宣布設立互換工具以提高銀行永續債的流動性。加

上國家新聞出版廣電總局官方網站公布，國產網絡遊戲第四批版號下發，騰訊（００７００）

旗下兩款遊戲獲批，兩個利好消息抵銷羅斯對中美雙方的悲觀言論，港股今早高開１６１點後，

升幅一度收窄至９６點，全日低見２７２１７點。

隨著資金不斷湧入騰訊及內銀股，內房股亦受惠人行提高流動性而獲追捧，港股反覆向上，

最終更以全日最高位收市，報２７５６９點，升４４８點或１﹒６５％。主板成交

１０６４﹒０２億元，較上日增加３２﹒７％。

國企指數報１０８７３，升１﹒７１％或升１８２點。上證指數報２６０１﹒７２，升

１０﹒０３點或升０﹒３９％，成交１３５４﹒１５億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒９２％，報６５﹒９元；港交所（００３８８）

走高１﹒０８％，報２４２﹒８元；騰訊兩款手機遊戲終獲批，全日漲４﹒１２％，報

３４３﹒８元，亦是全日最高位；友邦（０１２９９）揚１﹒７６％，報６９﹒５元。



＊中移動成最差藍籌，工行獲增持揚逾２％＊



中資電訊股個別發展，鐵塔（００７８８）盤中高見１﹒７６元再破頂，全日升

２﹒９８％，報１﹒７３元；中電信（００７２８）跟升０﹒９３％，報４﹒３４元；中聯通

（００７６２）微跌０﹒４４％，報９﹒０７元；中移動（００９４１）跌１﹒４６％，報

８１﹒１５元，為全日最差藍籌。

內房股受惠人行提高流動性而獲追捧，碧桂園（０２００７）升５﹒５４％，報１０﹒２８

元，為全日最佳藍籌。萬科（０２２０２）走高５﹒４９％，報２９﹒８元，為全日升幅最大國

指成份股。中海外（００６８８）漲２﹒７３％，報２８﹒２元。潤地（０１１０９）逆市跌

１﹒１８％，報２９﹒３元。融創（０１９１８）揚２﹒７７％，報２７﹒８元。恆大

（０３３３３）急升４﹒６％，報２３﹒９元。

人行昨晚公布，決定創設央行票據互換工具（ＣＢＳ），以提高銀行永續債的流動性，帶動

內銀股全線急漲，工行（０１３９８）獲平安資產每股作價５﹒８１５１元增持２００３萬股或

０﹒０２％，全日升２﹒２３％，報５﹒９７元。建行（００９３９）揚１﹒７９％，報

６﹒８２元。農行（０１２８８）抽高２﹒７８％，報３﹒７元。郵儲行（０１６５８）升

２﹒４９％，報４﹒５３元。招行（０３９６８）同升２﹒３５％，報３２﹒６元。中行

（０３９８８）走高２﹒５７％，報３﹒５９元。



＊瑞聲被大行唱淡仍升３％，信利飆兩成二＊



手機設備股全線向上，瑞聲（０２０１８）遭法巴削減近兩成目標價，至４１元，評級維持

「減持」，全日仍升３﹒３１％，報４８﹒４元；舜宇（０２３８２）走高４﹒８６％，報

７６﹒５５元；比亞迪電子（００２８５）揚４﹒４６％，報９﹒６１元；丘鈦（０１４７８）

升３﹒３５％，報４﹒３２元；通達（００６９８）跟升５﹒４１％，報０﹒７８元；高偉電子

（０１４１５）急升８﹒６％，報１﹒０１元；信利（００７３２）抽高２１﹒９８％，報

１﹒１１元。

聯儲局下周議息料維持息口不變，本港地產股全線向上，信置（０００８３）微升

０﹒５７％，報１４﹒１元；恆地（０００１２）揚１﹒２５％，報４４﹒４元；新地

（０００１６）揚２﹒１４％，報１２９元；長實（０１１１３）升１﹒３３％，報６５元；九

置（０１９９７）走高１﹒５３％，報５２﹒９５元。新世界（０００１７）漲１﹒１９％，報

１１﹒８６元。（ｍｗ）

