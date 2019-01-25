《鍾之日記》版號突破ＱＱ飛，中式ＱＥ內銀揚

《鍾之日記》１月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



為使貨幣政策更好地發揮作用，人民銀行接二連三地向市場出新招，去年底創設的定向中期

借貸便利ＴＭＬＦ在２３日剛落地，２４日又從百寶袋中掏出新法寶，宣布創設央行票據互換工

具（ＣＢＳ），鼓勵銀行通過發行永續債來補充資本，銀保監亦加入護航，宣布允許保險機構投

資銀行永續債。市場對人行新招稱好，認為本質上實現中國式的量化寬鬆。



＊Ａ場險守２６００，全周累升０﹒２％＊



市場料人行今年的貨幣政策操作取態會從「寬貨幣」轉變到「寬信用」。ＣＢＳ對銀行永續

債的背書行為，減少了銀行在二級市場的再融資壓力，從而減少對股市的壓力。加上人行第二輪

降準今日生效，再下調存款準備金率０﹒５個百分點，料釋資金７５００億（人民幣．下同）。

金融股揮軍上衝，滬綜指一度升近１％，不過利好因素午後趨弱，滬綜指收市升幅收窄至

０﹒３９％，報２６０１點，險守２６００，全周累升０﹒２％。通信設備股拖後腿，深證綜指

倒跌０﹒１８％。

人行全周停逆回購操作，全周回籠７７００億元，不過，扣除ＴＭＬＦ操作２５７５億，以

及１０００億元國庫現金定存，以全口徑計算，本周淨回籠４１２５億元。全日兩市成交

３１２９億元，較上日成交增加４﹒１％。



＊香港魚缸三連升，向二萬八遘進＊



香港魚缸攻下二萬七後，今天憑騰訊（００７００）加中資金融股發力，一口氣升至

２７５００水平，全日收市，恆指升４４８﹒２１點至２７５６９﹒１９點，三連升，全周累升

１﹒８％，向二萬八遘進，成交金額１０６４億元（港元．下同），較上日增加３２﹒７％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒９２％，港交所（００３８８）走高１﹒０８％，

報２４２﹒８元。



＊騰訊兩遊戲獲批，但不要開心得太早＊



國家新聞出版廣電總局公布，遊戲審查解凍後第四批國產網絡遊戲版號，總數為９５個，今

次獲得批號的企業中，包括了大廠騰訊（００７００）及網易，對遲遲未獲派版號的兩廠而言，

是一個好消息。今次騰訊獲批的兩款手遊，分別叫做《折扇》和《榫接卯和》，聽名字便知這兩

款遊戲有多益智，根據騰訊的宣傳材料，這兩款遊戲專注於中華傳統文化中摺扇藝術和榫接卯和

傳統技藝的展示，「沒有競爭，沒有闖關，沒有任務，只純粹地專注在『美和享受』本身」，由

此可知，這兩款遊戲可玩性不強，不會有太大的牟利空間，但是迎合了內地政府的審美喜好，能

討好監管當局。

事實上騰訊早已在去年２月公布這兩款遊戲，但時至今日才獲批，可見遊戲審查停擺大半年

以來，審查資料的積壓狀況有多嚴重。另外，騰訊當時公布這兩款遊戲之外，還公布引進美國遊

戲製作組開發的《紙境奇緣》，以及俄羅斯製作組開發的《歐氏幾何》，不過如今當局還未對任

何一款外來遊戲發出版號，就目前而言難以掌握新審查機制的尺度。

無論如何，對騰訊都是好消息，股價全日升４﹒１％，報３４３﹒８元，成交１０７億元，

佔大市總成交一成。



＊永續債給力，內銀內險升＊



人行創設ＣＢＳ鼓勵銀行通過發行永續債來補充資本。群益證券認為，處於監管紅線邊緣的

銀行或受益最大。報告又指，永續債仍不能解決的是銀行的核心一級資本問題，核心資本依舊會

對貸款量產生一定的掣肘，需通過再融資、可轉債轉股、提升盈利能力及資產端較好的配置來提

升，這是永續債目前所不能解決的。另外，從目前的新增信貸數據來看，銀行的風險偏好其實並

未提升，永續債是否能明顯提升信貸量，有待進一步觀察。

內銀股全線漲，工行（０１３９８）獲平安資產每股作價５﹒８１５１元增持２００３萬股

，收升２％，報５﹒９７元，農行（０１２８８）抽高２﹒８％，郵儲行（０１６５８）、招行

（０３９６８）走高逾２％。建行（００９３９）揚１﹒８％。

險企可投資銀行永續債。內險股抽升，國壽（０２６２８）大升４％，中國太保

（０２６０１）升２﹒４％，新華保險（０１３３６）升２％。





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