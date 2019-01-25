《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》滬深交易所發布２０１９年春節休市安排
，自２月４日（星期一）至２月１０日（星期日）休市，２月１１日（星期一）起照常開市。
港股通方面，滬深交易所１月３１日（星期四）至２月１０日（星期日）不提供港股通服務
，２月１１日（星期一）起照常開通港股通服務。
25/01/2019 09:05
滬深股市２月４日至１０日春節休市，港股通１月３１日起暫停
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》滬深交易所發布２０１９年春節休市安排
，自２月４日（星期一）至２月１０日（星期日）休市，２月１１日（星期一）起照常開市。
港股通方面，滬深交易所１月３１日（星期四）至２月１０日（星期日）不提供港股通服務
，２月１１日（星期一）起照常開通港股通服務。
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