滬深股市２月４日至１０日春節休市，港股通１月３１日起暫停

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》滬深交易所發布２０１９年春節休市安排

，自２月４日（星期一）至２月１０日（星期日）休市，２月１１日（星期一）起照常開市。

港股通方面，滬深交易所１月３１日（星期四）至２月１０日（星期日）不提供港股通服務

，２月１１日（星期一）起照常開通港股通服務。

