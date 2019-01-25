《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行開展了２０１８年度普惠金融定向降準動態考核。在
政策激勵下，與上年相比，更多金融機構達到普惠金融定向降準標準，可分別享受０﹒５個或
１﹒５個百分點的存款準備金率優惠。此次動態考核淨釋放長期資金約２５００億元（人民幣．
下同），加上１月４日宣布下調金融機構存款準備金率１個百分點置換中期借貸便利（ＭＬＦ）
後淨釋放的長期資金３０００多億元，以及１月２３日開展的２５７５億元定向中期借貸便利
（ＴＭＬＦ）操作，上述三項措施共釋放長期資金約８０００億元。（ｂｉ）
25/01/2019 17:11
【人行放水】人行：普惠降準動態考核淨釋放長期資金約２５００億
《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行開展了２０１８年度普惠金融定向降準動態考核。在
政策激勵下，與上年相比，更多金融機構達到普惠金融定向降準標準，可分別享受０﹒５個或
１﹒５個百分點的存款準備金率優惠。此次動態考核淨釋放長期資金約２５００億元（人民幣．
下同），加上１月４日宣布下調金融機構存款準備金率１個百分點置換中期借貸便利（ＭＬＦ）
後淨釋放的長期資金３０００多億元，以及１月２３日開展的２５７５億元定向中期借貸便利
（ＴＭＬＦ）操作，上述三項措施共釋放長期資金約８０００億元。（ｂｉ）
|生財有道25/01/2019
【嚟緊炒D乜】龍湖趁低吸納 大股東續增持顯前景信心
|生財有道25/01/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：領展可待回至80元吸納
|FOCUS25/01/2019
【FOCUS】委內瑞拉危機發酵 索羅斯趁機「抽水」
|穩中求勝25/01/2019
2019股市何去何從－港股A股篇
|國際動態25/01/2019
委國議長「自封」臨時總統 美承認
|中國故事24/01/2019
【紅包大戰】百度狂撒19億掀春節紅包戰 騰訊阿里冷處理
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰