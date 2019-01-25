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25/01/2019 17:11

【人行放水】人行：普惠降準動態考核淨釋放長期資金約２５００億

　　《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行開展了２０１８年度普惠金融定向降準動態考核。在
政策激勵下，與上年相比，更多金融機構達到普惠金融定向降準標準，可分別享受０﹒５個或
１﹒５個百分點的存款準備金率優惠。此次動態考核淨釋放長期資金約２５００億元（人民幣．
下同），加上１月４日宣布下調金融機構存款準備金率１個百分點置換中期借貸便利（ＭＬＦ）
後淨釋放的長期資金３０００多億元，以及１月２３日開展的２５７５億元定向中期借貸便利
（ＴＭＬＦ）操作，上述三項措施共釋放長期資金約８０００億元。（ｂｉ）

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