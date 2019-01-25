《經濟通通訊社２５日專訊》運輸及房屋局公布，未來３至４年間可提供的一手私人住宅單
位數目維持約９﹒３萬伙。
去年第四季開始施工的私人住宅數量有２０００個，按季增加１１％；全年數目有１﹒８４
萬個，按年增８﹒２％。
去年第四季已落成的私人住宅數量為８３００個，按季增加２９﹒７％；全年數目有２﹒１
萬個，較２０１７年增加近１８％。
去年已落成樓宇但仍未出售的私人住宅數目有３０００個，累計數目有９０００個。
（ｃｈ）
25/01/2019 10:05
【本港樓市】一手樓供應未來保９﹒３萬伙，私樓末季落成量升三成
《經濟通通訊社２５日專訊》運輸及房屋局公布，未來３至４年間可提供的一手私人住宅單
位數目維持約９﹒３萬伙。
去年第四季開始施工的私人住宅數量有２０００個，按季增加１１％；全年數目有１﹒８４
萬個，按年增８﹒２％。
去年第四季已落成的私人住宅數量為８３００個，按季增加２９﹒７％；全年數目有２﹒１
萬個，較２０１７年增加近１８％。
去年已落成樓宇但仍未出售的私人住宅數目有３０００個，累計數目有９０００個。
（ｃｈ）
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